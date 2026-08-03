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Rezort investícií digitalizuje služby pre budúcich rodičov
Jednou z najvýznamnejších noviniek bude elektronická tehotenská knižka.
Autor TASR
Bratislava 3. augusta (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR prináša zásadné zmeny pre budúcich aj čerstvých rodičov. V pondelok o tom informovalo MIRRI. Zaviesť by sa mala elektronická tehotenská knižka, automatické vybavovanie tehotenských a materských dávok, elektronický rodný list či nové digitálne návody na portáli Slovensko.sk.
„Chceme, aby čo najviac služieb fungovalo automaticky, jednoducho a digitálne. Moderný štát má ľuďom pomáhať, nie ich zaťažovať byrokraciou,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
Jednou z najvýznamnejších noviniek bude elektronická tehotenská knižka. Zdravotné údaje o priebehu tehotenstva budú dostupné v digitálnej podobe, čo uľahčí zdieľanie informácií medzi zdravotníckymi pracovníkmi, zníži potrebu papierovej dokumentácie a poskytne lekárom aj budúcim mamičkám lepší prehľad o zdravotnom stave počas tehotenstva.
Služba sa bude u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zavádzať postupne od 1. augusta 2026 do 31. januára 2027. Jej dostupnosť bude závisieť od pripravenosti informačných systémov jednotlivých ambulancií. Aktuálne informácie budú zverejňované na portáli eZdravotníctvo.
Významnou novinkou bude aj elektronický rodný list, ktorý získa každé novonarodené dieťa popri papierovej verzii. Digitálna forma síce nenahradí papierový dokument, výrazne však uľahčí elektronické vybavovanie ďalších životných situácií a bude využiteľná najmä na právne účely.
Súčasťou zmien budú aj nové digitálne návody na portáli Slovensko.sk. Budúci aj čerství rodičia na jednom mieste nájdu všetky dôležité informácie o tehotenstve, narodení dieťaťa, vybavovaní dokladov či dostupných službách štátu. Praktické návody ich krok za krokom prevedú jednotlivými životnými situáciami a zrozumiteľne vysvetlia ich povinnosti, nároky aj možnosti.
„Chceme, aby čo najviac služieb fungovalo automaticky, jednoducho a digitálne. Moderný štát má ľuďom pomáhať, nie ich zaťažovať byrokraciou,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
Jednou z najvýznamnejších noviniek bude elektronická tehotenská knižka. Zdravotné údaje o priebehu tehotenstva budú dostupné v digitálnej podobe, čo uľahčí zdieľanie informácií medzi zdravotníckymi pracovníkmi, zníži potrebu papierovej dokumentácie a poskytne lekárom aj budúcim mamičkám lepší prehľad o zdravotnom stave počas tehotenstva.
Služba sa bude u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zavádzať postupne od 1. augusta 2026 do 31. januára 2027. Jej dostupnosť bude závisieť od pripravenosti informačných systémov jednotlivých ambulancií. Aktuálne informácie budú zverejňované na portáli eZdravotníctvo.
Významnou novinkou bude aj elektronický rodný list, ktorý získa každé novonarodené dieťa popri papierovej verzii. Digitálna forma síce nenahradí papierový dokument, výrazne však uľahčí elektronické vybavovanie ďalších životných situácií a bude využiteľná najmä na právne účely.
Súčasťou zmien budú aj nové digitálne návody na portáli Slovensko.sk. Budúci aj čerství rodičia na jednom mieste nájdu všetky dôležité informácie o tehotenstve, narodení dieťaťa, vybavovaní dokladov či dostupných službách štátu. Praktické návody ich krok za krokom prevedú jednotlivými životnými situáciami a zrozumiteľne vysvetlia ich povinnosti, nároky aj možnosti.