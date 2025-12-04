< sekcia Ekonomika
Rezort investícií: Digitálne zručnosti získalo už vyše 50.000 seniorov
Projekt Digitálni seniori sa aktuálne realizuje približne na 250 školiacich miestach v krajských a okresných mestách.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dosiahlo kľúčový míľnik v projekte Digitálni seniori. Digitálne zručnosti získalo už viac ako 50.000 seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb a toto číslo stále rastie. Je splnená tak polovica plánovaného cieľa programu, ktorý má zvýšiť digitálne kompetencie staršej populácie a zároveň im sprístupniť moderné technológie prostredníctvom odovzdania tabletu a dátového balíka. Uviedol to odbor komunikácie MIRRI.
„Tento výsledok nie je len o čísle. Je to 50.000 príbehov ľudí, ktorí dnes dokážu s väčšou istotou používať technológie, komunikovať s rodinou či bezpečne pracovať so službami štátu. Našou ambíciou je, aby na Slovensku nik nezostal mimo digitálneho sveta, ale aby sa v ňom vedeli aj seniori pohybovať bezpečne a aby mu rozumeli,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).
Projekt Digitálni seniori sa aktuálne realizuje približne na 250 školiacich miestach v krajských a okresných mestách. Účastníci absolvujú päť stretnutí, jedno každý týždeň, pričom každé trvá tri vyučovacie hodiny. Kurzy sú rozdelené na úroveň začiatočník a pokročilý, skupiny majú kapacitu 10 až 15 účastníkov.
Podmienkou získania digitálneho zariadenia je úspešné absolvovanie školenia vrátane účasti na prvom a poslednom stretnutí. Rezort školenia realizuje v plnom nasadení, čo sa prejavuje v dynamickom náraste počtu vyškolených.
Na prezenčné školenia sa môžu registrovať osoby nad 65 rokov a osoby so zdravotným znevýhodnením vo veku od 18 rokov. Účastníci po vyškolení získajú tablet s dátovým pripojením, aby mohli nadobudnuté zručnosti aktívne používať.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára na webe www.digitalniseniori.gov.sk/registracia, telefonicky na čísle 02/3580 3080, osobne v regionálnych centrách MIRRI (pondelok, streda, piatok od 10.00 do 12.00 h) a na sprievodných podujatiach v okresných mestách.
„Tento výsledok nie je len o čísle. Je to 50.000 príbehov ľudí, ktorí dnes dokážu s väčšou istotou používať technológie, komunikovať s rodinou či bezpečne pracovať so službami štátu. Našou ambíciou je, aby na Slovensku nik nezostal mimo digitálneho sveta, ale aby sa v ňom vedeli aj seniori pohybovať bezpečne a aby mu rozumeli,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).
Projekt Digitálni seniori sa aktuálne realizuje približne na 250 školiacich miestach v krajských a okresných mestách. Účastníci absolvujú päť stretnutí, jedno každý týždeň, pričom každé trvá tri vyučovacie hodiny. Kurzy sú rozdelené na úroveň začiatočník a pokročilý, skupiny majú kapacitu 10 až 15 účastníkov.
Podmienkou získania digitálneho zariadenia je úspešné absolvovanie školenia vrátane účasti na prvom a poslednom stretnutí. Rezort školenia realizuje v plnom nasadení, čo sa prejavuje v dynamickom náraste počtu vyškolených.
Na prezenčné školenia sa môžu registrovať osoby nad 65 rokov a osoby so zdravotným znevýhodnením vo veku od 18 rokov. Účastníci po vyškolení získajú tablet s dátovým pripojením, aby mohli nadobudnuté zručnosti aktívne používať.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára na webe www.digitalniseniori.gov.sk/registracia, telefonicky na čísle 02/3580 3080, osobne v regionálnych centrách MIRRI (pondelok, streda, piatok od 10.00 do 12.00 h) a na sprievodných podujatiach v okresných mestách.