Rezort investícií: Digitrans otvára dvere k digitalizácii podnikov

Bratislava 11. marca (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR úspešne ukončilo pilotný projekt Digitrans, ktorý pomohol 200 slovenským malým a stredným podnikom (MSP) na ceste k digitálnej transformácii. Tento projekt priniesol konkrétne výsledky a už čoskoro sa plánuje jeho rozšírenie, čím sa otvoria dvere k digitalizácii ďalších firiem, ktoré môžu získať až 2000 eur na implementáciu digitálnych riešení.



"Malé a stredné podniky tvoria chrbtovú kosť nášho hospodárstva a ich úspešná digitálna transformácia je kľúčová pre budúcu prosperitu Slovenska. Ide o projekt unikátneho partnerstva medzi Európskou komisiou (EK) a Svetovou bankou (SB), ktoré plní ciele Slovenska, ako aj Európskej únie v oblasti podpory digitálnej transformácie podnikov," povedal štátny tajomník MIRRI Ivan Ivančin.



Cieľom projektu Digitrans je pomôcť podnikateľom, ktorí ešte nezačali digitalizovať svoje procesy a čelili riziku zaostávania za konkurenciou. Pilotný projekt sa realizoval v druhej polovici roka 2024 a podporil 200 podnikov, z ktorých 65 získalo iba grantovú podporu, ďalších 65 bolo podporených školeniami a grantami a ďalších 65 podnikov malo vyhodnotenie úrovne ich digitalizácie. Tento prístup sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany zapojených podnikov, ktoré odporučili jeho ďalšie rozšírenie. Aj preto sa MIRRI zapojilo do tohto grantového programu SB a EK a po dvojročnej aktivite predstavilo výsledky projektu na spoločnej konferencii.



Tento projekt je podľa MIRRI súčasťou širšieho politického rámca EÚ, ktorý má za cieľ podporiť digitalizáciu MSP. Digitalizácia prináša množstvo výhod, zvyšuje efektivitu, umožňuje lepší prístup na nové trhy a zlepšuje konkurencieschopnosť. Okrem toho podporuje ekonomický rast a pomáha prekonať geografické a sociálne bariéry.



"Našou ambíciou je, aby všetky malé a stredné podniky na Slovensku mohli využiť výhody digitálnych technológií a prispeli k modernizácii nášho hospodárstva," dodal Ivančin.



Na základe úspechov pilotnej fázy MIRRI zaradilo projekt Digitrans do svojho vnútroštátneho plánu digitálnej dekády, ktorý bol schválený vládou SR v novembri 2024. Počas rokov 2025 - 2027 bude projekt pokračovať a plánuje sa financovať prostredníctvom Programu Slovensko, konkrétne z opatrenia 1.4.2 - Digitálne zručnosti prispôsobené doménam RIS3 a potrebám priemyselnej a zelenej transformácie.



Opatrenie bude zamerané na budovanie digitálnych základov pre MSP a zahŕňa technické a podnikateľské školenia a grant na digitálne riešenia do výšky 2000 eur na implementáciu odporúčaní. Podpora je plánovaná pre 500 podnikov ročne na roky 2025 - 2027 s potenciálnym ďalším rozšírením do roku 2030.