Rezort investícii dostal pokutu 5500 eur za časopis Lepšie Slovensko

Bratislava 16. novembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dostalo pokutu vo výške 5500 eur za časopis Lepšie Slovensko. Ministerstvu pokutu vyrubil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), o čom vo štvrtok informoval riaditeľ odboru komunikácie rezortu Martin Dorčák.



"Jedna z prvých vecí, ktorú som urobil po nástupe do funkcie, bolo zastavenie vydávania tohto časopisu s veľmi otáznym prínosom pre informovanie ľudí o eurofondoch. Už v minulosti sme viackrát poukazovali na to, že Veronika Remišová ho zneužívala na svoju propagáciu pred predčasnými voľbami," vyhlásil minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).



Problém bol podľa neho taktiež v zle nastavenej distribúcii. Časopis, ktorý mal informovať občanov o tom, kam putujú eurofondy, sa podľa Rašiho vôbec nedostal k ľuďom z menších miest či obcí. Dodal, že ÚVO navyše zistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní.



Úrad skonštatoval, že rezort pri zadávaní zákazky na predmet zákazky Tlač a distribúcia časopisu porušil niekoľko paragrafov zákona o verejnom obstarávaní. Konkrétne išlo princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov a proporcionality a princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov. Tieto porušenia podľa ÚVO mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.



Časopis Lepšie Slovensko bol distribuovaný takmer do pol milióna domácností v krajských mestách. Pri počte šiestich vydaní periodika MIRRI SR zaplatilo za tlač a distribúciu spolu viac ako 350.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH).