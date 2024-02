Rezort investícií: Funkcionality v rámci slovensko.sk sa popularizujú

Bratislava 27. februára (TASR) - Nové funkcionality elektronickej schránky portálu slovensko.sk boli aktivované už viac ako 114.000 krát. Záujem je aj o zmenu, ktorá priniesla spustenie vzdialeného vydávania kvalifikovaných mandátnych certifikátov. Informoval o tom v utorok odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Pokračujeme v snahe o zjednodušenie komunikácie občanov s úradmi. Jedným z našich hlavných cieľov je dostať digitalizáciu verejných služieb na takú úroveň, aby všetky administratívne procesy prebiehali pohodlne a hladko," uviedol odbor komunikácie rezortu.



Vylepšenia z dielne Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) boli zrealizované ešte v septembri minulého roka. Automatické preposielanie správ bolo v priebehu piatich mesiacov aktivované v 114.570 elektronických schránkach.



Rezort uviedol, že v roku 2022 si elektronickú schránku aktivovalo 231.193 fyzických osôb (FO) a 479.685 právnických osôb (PO). Vlani to bolo 267.712 FO a 510.816 PO. Celkovo je to o 67.000 aktivácií viac. Zriadenú ju malo vlani takmer už o pol milióna viac používateľov ako v roku 2022.



"Nové funkcionality priniesli automatické preposielanie správ z elektronickej schránky na e-mailovú adresu, hromadné operácie so správami (označenie prečítaných správ, presun alebo výmaz celého priečinka), stiahnutie celého obsahu elektronickej schránky na lokálne úložisko," priblížil rezort.



NASES zrealizovala vlani napríklad aj rozšírenie rozšírenie funkcionality v elektronickej schránke Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), ktorého je agentúra prevádzkovateľom.