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Rezort investícií nepozval Slovensko.Digital do novej rady pre AI
Rezort zdôvodnil vylúčenie dlhoročného kritika štátneho IT tým, že nová rada sa má zameriavať na umelú inteligenciu a digitálnu agendu, a nie na oblasť eGovernmentu.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR odmietlo prizvať občianske združenie Slovensko.Digital do novovytvorenej Rady vlády pre digitálnu transformáciu a umelú inteligenciu (AI). Rezort zdôvodnil vylúčenie dlhoročného kritika štátneho IT tým, že nová rada sa má zameriavať na umelú inteligenciu a digitálnu agendu, a nie na oblasť eGovernmentu. Informovalo o tom vo štvrtok združenie Slovensko.Digital.
Združenie, ktoré bolo členom predošlej rady od jej vzniku, však tento krok kritizuje a zdôrazňuje, že funkčná digitálna transformácia sa od elektronických služieb štátu nedá oddeliť.
Rozpor v postoji rezortu investícií ukazuje aj program štvrtkového prvého zasadnutia rady, na ktorom sa má riešiť vybudovanie štátnej AI platformy, návrh zákona o umelej inteligencii, rozvoj cloud computingu či zlepšovanie postavenia Slovenska v európskych digitálnych rebríčkoch (DESI), kde sa hodnotia práve verejné digitálne služby.
Združenie pripomenulo, že štátne IT v súčasnosti bojuje s výpadkami, zastaranou infraštruktúrou, neprepojenými registrami a slabou použiteľnosťou elektronických služieb. Rezort informatizácie sa však podľa Slovensko.Digital rozhodol tieto dlhodobé problémy v kľúčovom poradnom orgáne vlády ignorovať.
„Umelá inteligencia je len taká dobrá, aké kvalitné a dostupné sú dáta, na ktorých pracuje. Ak rezort informatizácie tvrdí, že eGovernment a kvalita digitálnych služieb štátu nepatria do debaty o digitálnej transformácii a AI, popiera samotnú podstatu modernizácie štátu. Výsledkom budú len ďalšie drahé stratégie v zásuvkách, nové byrokratické štruktúry a nízka pridaná hodnota pre občana a podnikateľa,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Peter Steinhübl.
Vylúčenie nezávislého odborného hlasu z debaty o smerovaní digitálneho štátu podľa združenia vyvoláva dojem, že rezort sa chce vyhnúť otázke, prečo miliardy eur investované do informatizácie stále nepriniesli funkčný a používateľsky prívetivý štát.
„Kde a kedy bude štát riešiť eGovernment, ak nie na úrovni Rady vlády? Kritický odborný názor by mal byť pre štát prínosom, nie problémom, ktorý treba odstaviť,“ uzavrel Steinhübl.
Združenie preto žiada začlenenie eGovernmentu do agendy rady a zastúpenie nezávislej odbornej verejnosti, pričom je naďalej pripravené poskytovať štátu svoje odborné kapacity.
Združenie, ktoré bolo členom predošlej rady od jej vzniku, však tento krok kritizuje a zdôrazňuje, že funkčná digitálna transformácia sa od elektronických služieb štátu nedá oddeliť.
Rozpor v postoji rezortu investícií ukazuje aj program štvrtkového prvého zasadnutia rady, na ktorom sa má riešiť vybudovanie štátnej AI platformy, návrh zákona o umelej inteligencii, rozvoj cloud computingu či zlepšovanie postavenia Slovenska v európskych digitálnych rebríčkoch (DESI), kde sa hodnotia práve verejné digitálne služby.
Združenie pripomenulo, že štátne IT v súčasnosti bojuje s výpadkami, zastaranou infraštruktúrou, neprepojenými registrami a slabou použiteľnosťou elektronických služieb. Rezort informatizácie sa však podľa Slovensko.Digital rozhodol tieto dlhodobé problémy v kľúčovom poradnom orgáne vlády ignorovať.
„Umelá inteligencia je len taká dobrá, aké kvalitné a dostupné sú dáta, na ktorých pracuje. Ak rezort informatizácie tvrdí, že eGovernment a kvalita digitálnych služieb štátu nepatria do debaty o digitálnej transformácii a AI, popiera samotnú podstatu modernizácie štátu. Výsledkom budú len ďalšie drahé stratégie v zásuvkách, nové byrokratické štruktúry a nízka pridaná hodnota pre občana a podnikateľa,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Peter Steinhübl.
Vylúčenie nezávislého odborného hlasu z debaty o smerovaní digitálneho štátu podľa združenia vyvoláva dojem, že rezort sa chce vyhnúť otázke, prečo miliardy eur investované do informatizácie stále nepriniesli funkčný a používateľsky prívetivý štát.
„Kde a kedy bude štát riešiť eGovernment, ak nie na úrovni Rady vlády? Kritický odborný názor by mal byť pre štát prínosom, nie problémom, ktorý treba odstaviť,“ uzavrel Steinhübl.
Združenie preto žiada začlenenie eGovernmentu do agendy rady a zastúpenie nezávislej odbornej verejnosti, pričom je naďalej pripravené poskytovať štátu svoje odborné kapacity.