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Rezort investícií: Nepripravujeme nákup žiadnych inteligentných váh
Suma, ktorou opozícia operuje, predstavuje podľa MIRRI iba orientačný odhad nákladov spracovaný konzultantmi v rámci štúdie.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR nepripravuje nákup žiadnych inteligentných váh, ani nerealizuje obstarávanie za 105 miliónov eur. Ide o štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá analyzovala možnosti využitia moderných technológií na monitorovanie nákladnej dopravy a posúdila, či by takéto riešenie mohlo pomôcť znížiť úniky na DPH. Štúdia identifikovala potenciál vo výške približne 200 miliónov eur ročne. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie MIRRI v reakcii na štvrtkové vyjadrenia predstaviteľov opozičnej strany Sloboda a solidarita (SaS) Mariána Viskupiča a Petra Báthoryho, ktorý sa v SaS venuje doprave.
„Vláda sa s navrhovaným riešením nestotožnila, a preto sa projekt ďalej neposúva. Neexistuje žiadne schválené obstarávanie, žiadna predpokladaná hodnota zákazky ani príprava nákupu technológie,“ podčiarkol rezort investícií.
Suma, ktorou opozícia operuje, predstavuje podľa MIRRI iba orientačný odhad nákladov spracovaný konzultantmi v rámci štúdie. Slúžil výlučne na posúdenie, či má vôbec zmysel uvažovať o takomto riešení. Navyše, štúdia počítala s prípadnou medzinárodnou spoluprácou so susednými štátmi, nie s jednostranným projektom Slovenskej republiky.
„Rovnako sme nezaznamenali, že by sa ktokoľvek zo strany SaS obrátil na MIRRI SR so žiadosťou o vysvetlenie alebo o nahliadnutie do predmetnej analýzy. Radi by sme im ju predstavili a vysvetlili jej závery skôr, ako budú organizovať tlačové konferencie na základe nesprávnych predpokladov. Kontaktné údaje ministerstva sú verejne dostupné na webovej stránke MIRRI SR,“ upozornil odbor komunikácie.
„Mrzí nás, že namiesto vecnej diskusie o možnostiach efektívnejšieho výberu daní sme svedkami politických útokov založených na neznalosti faktov. Miera amaterizmu, ktorú v tomto prípade opoziční predstavitelia predviedli, je skutočne zarážajúca a od strany, ktorá sa rada označuje za odbornú, by sme očakávali podstatne zodpovednejší prístup,“ doplnilo MIRRI.
Rezort investícií dodal, že vyjadrenia predstaviteľov strany SaS sú založené na nepochopení materiálu, o ktorom hovoria. „Od politickej strany, ktorá sa prezentuje ako odborná alternatíva, by sme očakávali, že si pred zvolaním tlačovej konferencie overí fakty a oboznámi sa s obsahom dokumentu, namiesto toho, aby vychádzala z neúplných informácií,“ uzavrelo MIRRI.
SaS vo štvrtok upozornila na vážne zlyhanie štátu pri kontrole preťažených kamiónov a žiada vládu, aby zverejnila všetky podklady k pripravovanému projektu za 105 miliónov eur. Podľa SaS štát najskôr zanedbal existujúci systém dynamického váženia kamiónov a dnes namiesto jeho sfunkčnenia prichádza s ďalším drahým projektom, ktorý zaplatia ľudia.
„Vláda sa s navrhovaným riešením nestotožnila, a preto sa projekt ďalej neposúva. Neexistuje žiadne schválené obstarávanie, žiadna predpokladaná hodnota zákazky ani príprava nákupu technológie,“ podčiarkol rezort investícií.
Suma, ktorou opozícia operuje, predstavuje podľa MIRRI iba orientačný odhad nákladov spracovaný konzultantmi v rámci štúdie. Slúžil výlučne na posúdenie, či má vôbec zmysel uvažovať o takomto riešení. Navyše, štúdia počítala s prípadnou medzinárodnou spoluprácou so susednými štátmi, nie s jednostranným projektom Slovenskej republiky.
„Rovnako sme nezaznamenali, že by sa ktokoľvek zo strany SaS obrátil na MIRRI SR so žiadosťou o vysvetlenie alebo o nahliadnutie do predmetnej analýzy. Radi by sme im ju predstavili a vysvetlili jej závery skôr, ako budú organizovať tlačové konferencie na základe nesprávnych predpokladov. Kontaktné údaje ministerstva sú verejne dostupné na webovej stránke MIRRI SR,“ upozornil odbor komunikácie.
„Mrzí nás, že namiesto vecnej diskusie o možnostiach efektívnejšieho výberu daní sme svedkami politických útokov založených na neznalosti faktov. Miera amaterizmu, ktorú v tomto prípade opoziční predstavitelia predviedli, je skutočne zarážajúca a od strany, ktorá sa rada označuje za odbornú, by sme očakávali podstatne zodpovednejší prístup,“ doplnilo MIRRI.
Rezort investícií dodal, že vyjadrenia predstaviteľov strany SaS sú založené na nepochopení materiálu, o ktorom hovoria. „Od politickej strany, ktorá sa prezentuje ako odborná alternatíva, by sme očakávali, že si pred zvolaním tlačovej konferencie overí fakty a oboznámi sa s obsahom dokumentu, namiesto toho, aby vychádzala z neúplných informácií,“ uzavrelo MIRRI.
SaS vo štvrtok upozornila na vážne zlyhanie štátu pri kontrole preťažených kamiónov a žiada vládu, aby zverejnila všetky podklady k pripravovanému projektu za 105 miliónov eur. Podľa SaS štát najskôr zanedbal existujúci systém dynamického váženia kamiónov a dnes namiesto jeho sfunkčnenia prichádza s ďalším drahým projektom, ktorý zaplatia ľudia.