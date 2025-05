Rezort investícií: Nové projekty prispejú k ďalšiemu rozvoju regiónov

Bratislava 2. mája (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo zmluvy na ďalších šesť projektov v hodnote 6,3 milióna eur z eurofondov z Programu Slovensko. Projekty sa zameriavajú najmä na modernizáciu škôl, rozvoj miestnych komunikácií a zlepšenie infraštruktúry v regiónoch, informovalo v piatok MIRRI.



„Som rád, že sa nám darí posúvať eurofondy tam, kde ich ľudia reálne cítia - do škôl, ciest, verejných priestorov. Tieto projekty nie sú len o číslach, ale o konkrétnych zmenách v každodennom živote. Keď sa zrekonštruuje škola alebo opravia miestne cesty, zlepší sa život v obci a ľudia vidia, že eurofondy majú zmysel. A presne o to nám ide - prinášať výsledky, ktoré majú dosah,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).



Zo spomínaných projektov by malo ísť najviac finančných prostriedkov, konkrétne tri milióny eur, do rozšírenia základnej školy v Spišskej Belej. Základná škola v Rozhanovciach získa 1,3 milióna eur na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu.



Medzi ďalšie projekty patrí modernizácia vzdelávania na základnej škole v Družstevnej pri Hornáde, rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v Ožďanoch a investícia do základnej školy v Prešove. Suma 280.000 eur pôjde aj na modernizáciu miestnych komunikácií v obci Keť.