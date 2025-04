Rezort investícií podporí 12 nových projektov takmer za 16 miliónov

Bratislava 17. apríla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v uplynulom týždni podpísalo zmluvy k 12 novým projektom takmer za 16 miliónov eur. Financie pôjdu na školy, cyklotrasy aj modernizáciu infraštruktúry, informoval vo štvrtok rezort investícií.



„Naše investície smerujú do všetkých regiónov Slovenska a prinášajú konkrétne zlepšenia v každodennom živote ľudí - od bezpečnejších ciest a modernejších škôl, cez nové športoviská a kultúrne centrá, až po lepší prístup k inkluzívnemu a zdravotníckemu vzdelávaniu. V podpore zmysluplných projektov budeme pokračovať aj naďalej,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).



Najvyššou investíciou by mala byť rekonštrukcia Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici. Za viac ako 4,6 milióna eur vznikne moderné kultúrne centrum, ktoré podporí umelecký a komunitný život, spresnilo MIRRI. Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici by mala zas využiť viac ako 4,1 milióna eur na vybudovanie inovatívneho centra zdravia s odbornými učebňami pre prax aj verejnosť.



K projektom patrí taktiež projekt cyklotrasy v obci Dolná Streda, multifunkčné ihrisko v Prievidzi, revitalizácia vnútrobloku sídliska Kopanice, modernizácia komunikácie v Lehote pod Vtáčnikom, modernizácia základnej školy vo Veľkom Krtíši, revitalizácia školského športového areálu v Žarnovici či rekonštrukcia základnej školy v Rimavskej Sobote.



Na východnom Slovensku by mala byť ďalej zrekonštruovaná základná škola v Hanušovciach nad Topľou i zmodernizovaná sieť ciest a chodníkov v obci Baška. V Košickom kraji bude zmodernizovaná aj stredná zdravotníctva škola, čím sa podľa rezortu zlepší kvalita a dostupnosť odborného vzdelávania.