Rezort investícií podporí inovácie aj program OSN týkajúci sa Ukrajiny

Bratislava 19. apríla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podporí príspevkom inovácie aj program OSN týkajúci sa Ukrajiny. Vyplýva to z návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2021 v kapitole MIRRI, ktorý v stredu schválila vláda.



"Cieľom MIRRI SR je podporiť miestne a regionálne iniciatívy v oblasti inovácií, a to na základe medzinárodných skúseností predovšetkým s Massachusetts Institute of Technology (MIT). Z uvedeného dôvodu MIRRI SR navrhuje pokračovanie v spolupráci s MIT, ako aj nadviazať spoluprácu s ďalšími inovačnými fondmi," spresnilo ministerstvo.



Uznesením vlády zo 14. decembra 2022 bol schválený návrh na úhradu dobrovoľného príspevku SR pre Program OSN pre bývanie a ľudské sídla v roku 2022. Účelom príspevku bola podpora programu Odpoveď UN-Habitat na krízu na Ukrajine a slúžil na podporu riešenia dôsledkov vojny na Ukrajine, ako aj na zvýšenie medzinárodnej prestíže SR.



Vzhľadom na pretrvávajúcu relevanciu oboch týchto zámerov navrhuje MIRRI opätovné poskytnutie dobrovoľného príspevku v roku 2023. "Pre potreby realizácie týchto aktivít MIRRI SR navrhuje zmeniť účel použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2021 na bežné výdavky v celkovej výške 860.060,93 eura," dodalo ministerstvo.