Rezort investícií podporí projekty venované regiónom 1,1 mil. eur

Bratislava 26. augusta (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podporí projekty mimovládnych organizácii venované rozvoju regiónov sumou 1,1 milióna eur. Informoval o tom odbor komunikácie MIRRI.



Podporu až do výšky 50.000 eur získali napríklad projekty regionálneho cestovného ruchu, rôzne aktivity na podporu ekológie, dobrovoľníctva, vzdelávania, ale aj kultúry či na záchranu pamiatok. Spomínaným a ďalším cieľom sa venuje 33 projektov mimovládnych organizácií, ktoré uspeli v jarnej výzve MIRRI na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov.



"Podpora regiónov je pre nás prioritou. Práve mimovládne organizácie patria medzi dôležitých aktérov ich rozvoja. Dokazujú to mnohé projekty venované vzdelávaniu, verejnému zdraviu, pomoci marginalizovaným skupinám, ochrane životného prostredia či kultúrneho dedičstva, alebo podpore súčasnej kultúry a mnohým ďalším oblastiam života spoločnosti. Keďže o výzvu bol veľký záujem mimovládnych organizácii hľadáme možnosti, ako sumu na ich podporu zvýšiť," upozornila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí).



MIRRI pripomenulo, že vo výzve vyhlásenej 15. marca 2021 mohli mimovládne organizácie na svoje projekty získať dotáciu od 10.000 do 50.000 eur, pričom maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch bol určený na 90 %. Do výzvy sa do 15. apríla mohli zapojiť občianske združenia, neziskové organizácie či regionálne rozvojové agentúry, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja.



Žiadať o podporu mohli na projekty zamerané na rozvoj vnútorného potenciálu územia (napr. výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov v sade spravovanom miestnou komunitou), podporu predchádzania sociálneho vylúčenia, na rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu, rozvoj turistickej infraštruktúry, starostlivosť o kultúrne dedičstvo, na ochranu životného prostredia, či na komunitné aktivity.



MIRRI dodalo, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa o podporu mohli uchádzať aj projekty venované zmierneniu dosahov ochorenia COVID-19 na život ľudí v regiónoch.