Rezort investícií: Poskytovanie úverov z eurofondov nie je novinkou

Bratislava 29. októbra (TASR) - Poskytovanie úverov z eurofondov nie je novinkou, takúto formu pomoci využívajú viaceré operačné programy. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Zobratie takéhoto úveru schválili poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) i hlavného mesta. Týkať sa to má viacerých dopravných projektov.



Takáto forma pomoci bola podľa ministerstva napríklad počas celého programového obdobia Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Prvé vyzvanie bolo zverejnené v roku 2015. "Cieľom nebolo využitie nevyčerpaných zdrojov," poznamenali z rezortu s tým, že túto formu podpory využívajú aj iné operačné programy. Týkali sa integrovanej infraštruktúry, kvality životného prostredia či ľudských zdrojov.



IROP poskytuje samosprávam návratné finančné prostriedky na úvery prostredníctvom organizácie Slovak Investment Holding (SIH) a investičným fondom National Development Fund II. Ich výhodou je, že v porovnaní s bežne dostupnými bankovými produktmi sú výhodnejšie. Úvery získajú samosprávne kraje už tento rok, finančné prostriedky na projekty musia využiť do konca roka 2025.



"Úvery zo SIH sú vyrokované s Európskou komisiou. Výnos z úroku sa použije na náklady spojené s administráciou úverov," doplnil odbor komunikácie.



V prípade BSK by malo ísť o úver do výšky 34 miliónov eur. Zrevitalizovať ním chce cesty II. a III. triedy, a tiež rekonštruovať mosty. V prípadne mesta Bratislava má ísť o úver vo výške 16,6 milióna eur. Opravovať plánuje cesty II. triedy ako Púchovská, Trnavská a Račianska, ale aj Most SNP či mosty na Romanovej, Hradskej, Rusovskej i lávku pri Slovenskej akadémii vied (SAV).