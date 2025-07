Rezort investícií predkladá zákon o AI na pripomienkovanie

Bratislava 29. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania zákon o umelej inteligencii (AI). Informoval o tom v utorok štátny tajomník MIRRI a splnomocnenec vlády pre AI Radoslav Štefánek.



„Slovensko spúšťa medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o umelej inteligencii. Tak ako ostatné krajiny EÚ, ktoré vychádzajú pri tvorbe svojej legislatívy z aktu o umelej inteligencii, ani my neleníme a prichádzame so zákonom, ktorý v priebehu tohto týždňa posielame do medzirezortného pripomienkového konania,“ uviedol Štefánek.



Doplnil, že v pripomienkovom konaní sa k zákonu môžu vyjadriť všetky relevantné zainteresované strany. Podľa štátneho tajomníka ide o kľúčovú legislatívu v tejto oblasti. „My osobne predpokladáme, že to bude taký typ zákona, ktorý otvorí nový prístup k novelizáciám zákonov, a očakávame, že ho budeme novelizovať často vzhľadom na to, ako sa téma AI vo svete rýchlo vyvíja,“ priblížil.



Z ďalších aktivít Štefánek pripomenul, že sa zaoberajú aj problematikou deepfake videí. Podľa štátneho tajomníka táto téma narastá na význame a nevyhnutne sa ňou treba zaoberať nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ. Doplnil, že rezort spúšťa k tejto problematike projekt v spolupráci s Digitálnou koalíciou, ktorý bude zameraný na mladých ľudí, seniorov a zamestnancov vo verejnom sektore.