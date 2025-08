Rezort investícií predstavil návrh zákona o umelej inteligencii

Bratislava 1. augusta (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) dva kľúčové legislatívne návrhy. Zákon o umelej inteligencii (AI) má zabezpečiť férové a zodpovedné zavádzanie AI technológií v súlade s európskym právom, zatiaľ čo zákon o správe údajov nastavuje rámec pre bezpečné a efektívne zdieľanie chránených údajov verejného sektora. Informoval o tom odbor komunikácie MIRRI.



Cieľom návrhu zákona o umelej inteligencii je zabezpečiť uplatňovanie kľúčových ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu, známeho ako Akt o umelej inteligencii (AIA). Tento zákon určuje rámec pre inštitucionálne usporiadanie a výkon dohľadu nad systémami AI na Slovensku.



„Umelá inteligencia sa pre mnohých z nás už dnes stala neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Je preto našou povinnosťou na MIRRI zabezpečiť, aby jej využívanie bolo bezpečné, zodpovedné a zároveň predvídateľné. Pre občanov to znamená vyššiu mieru ochrany a právnej istoty, pre podnikateľov jasné pravidlá bez zbytočnej administratívnej záťaže. Naším cieľom aj pri tomto zákone je férová rovnováha medzi ochranou verejného záujmu a podporou inovácií,“ uviedol Radoslav Štefánek, štátny tajomník MIRRI a splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu.



Nariadenie AIA nadobúda postupne účinnosť od augusta 2025. Niektoré jeho časti si však vyžadujú národnú implementáciu - najmä v oblasti určovania orgánov dohľadu a ukladania sankcií. Hoci prvé ustanovenia európskeho aktu o umelej inteligencii sa začínajú uplatňovať už 2. augusta 2025, väčšina členských štátov Európskej únie je aktuálne ešte len vo fáze prípravy národnej legislatívy.



Druhým návrhom je zákon o správe vybraných kategórií údajov verejného sektora, ktorý vytvára právny rámec pre opätovné použitie určitých typov údajov verejnej správy, ktoré nemožno sprístupniť ako otvorené dáta, napríklad z dôvodu ochrany osobných údajov, obchodného tajomstva alebo dôverných štatistických údajov.



„Aj chránené údaje môžu byť cenným zdrojom pre inovácie, výskum či rozvoj služieb, ak sú sprístupňované bezpečne a v súlade s pravidlami. Nový zákon prináša jasný rámec, ako na to. Pre občanov a organizácie znamená vyššiu transparentnosť, pre verejnú správu zrozumiteľné pravidlá a pre Slovensko príležitosť aktívne sa zapojiť do budovania dôveryhodného dátového priestoru v EÚ,“ povedal Štefánek.



Zákon definuje právne podmienky pre tzv. opakované použitie chránených údajov, upravuje činnosť poskytovateľov sprostredkovania údajov, zavádza inštitút dátového altruizmu a zriaďuje jednotné informačné miesto, ktoré bude fungovať ako vstupná brána pre žiadosti o sprístupnenie chránených dát. Gestorom zákona a hlavným orgánom pre jeho implementáciu bude MIRRI SR, ktoré zároveň zodpovedá za správu registrov a výkon dohľadu v spolupráci s ďalšími úradmi, najmä Štatistickým úradom SR.