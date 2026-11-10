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Rezort investícií: Program Interreg SR - ČR splnil záväzok v predstihu
Program Interreg Slovensko - Česko podľa rezortu splnil finančný cieľ Európskej komisie (EK) na rok 2027 v predstihu, keď prijímateľom vyplatil vyše 32,9 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Program Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027 splnil ciele na rok 2027 s predstihom, pričom prijímateľom z oboch krajín bolo uhradených už takmer 33 miliónov eur. Súčasne je zazmluvnených viac ako 95 spoločných projektov zameraných na rozvoj prihraničných regiónov, obnovu pamiatok či ochranu prírody. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
„Za úspechom eurofondov nemajú byť len percentá v tabuľkách, ale predovšetkým výsledky, ktoré ľudia skutočne pocítia. Teší ma, že slovensko-česká spolupráca prináša konkrétne výstupy a záväzok voči Európskej komisii na rok 2027 sme dokázali splniť ešte pred termínom. Je to výsledok zodpovedného riadenia a dobrej spolupráce všetkých partnerov,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
Program Interreg Slovensko - Česko podľa rezortu splnil finančný cieľ Európskej komisie (EK) na rok 2027 v predstihu, keď prijímateľom vyplatil vyše 32,9 milióna eur. K 1. novembru 2026 bolo zároveň zazmluvnených takmer 98 % alokácie na 95 cezhraničných projektov.
Projekty prinášajú podľa MIRRI viditeľné výsledky priamo v regiónoch, napríklad prepojením Žilinského a Moravsko-sliezskeho kraja pri obnove hradov Likava a Hukvaldy s využitím modernej zbojníckej trasy. Podobne projekt Cesta k mieru spája Holíč a Slavkov u Brna prostredníctvom obnovy historických areálov a podpory cestovného ruchu.
Spolupráca presahuje kultúru a turistiku - odborníci z oboch krajín napríklad spoločne monitorujú a chránia mačku divú. Menšie komunitné aktivity, školy a samosprávy v pohraničí zároveň podporuje Fond malých projektov.
Prihraničné regióny podľa ministerky pre miestny rozvoj ČR Zuzany Mrázovej vďaka svojej polohe tvoria prirodzené jadro kontaktu so susednými krajinami. To podľa nej prináša príležitosti, ktoré treba naplno využívať. „Program Interreg je pre nás kľúčovým nástrojom, ako tieto príležitosti premeniť na konkrétne výsledky - či už ide o obnovu pamiatok, rozvoj cestovného ruchu alebo ochranu prírody. Cezhraničné projekty ukazujú, že naša spoločná hranica so Slovenskom nepredstavuje bariéru, ale priestor na vytváranie partnerstiev, z ktorých majú priamy úžitok obyvatelia aj obce na oboch stranách,“ podotkla Mrázová.
Úspešná implementácia vytvára základ pre obdobie 2028 - 2034, pričom oba štáty už prostredníctvom spoločnej skupiny pripravujú prioritné potreby prihraničných regiónov.
„Výsledky programu Interreg dokazujú, že keď Slovensko a Česká republika spolupracujú, dokážu posúvať celé regióny dopredu. Nejde len o využitie európskych zdrojov, ale o investíciu do ľudí, komunít a budúcnosti našich regiónov. Chceme na tieto výsledky nadviazať aj po roku 2027, pretože hranica nemá byť prekážkou rozvoja, ale priestorom pre spoločné príležitosti,“ uzatvoril Migaľ.
„Za úspechom eurofondov nemajú byť len percentá v tabuľkách, ale predovšetkým výsledky, ktoré ľudia skutočne pocítia. Teší ma, že slovensko-česká spolupráca prináša konkrétne výstupy a záväzok voči Európskej komisii na rok 2027 sme dokázali splniť ešte pred termínom. Je to výsledok zodpovedného riadenia a dobrej spolupráce všetkých partnerov,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
Program Interreg Slovensko - Česko podľa rezortu splnil finančný cieľ Európskej komisie (EK) na rok 2027 v predstihu, keď prijímateľom vyplatil vyše 32,9 milióna eur. K 1. novembru 2026 bolo zároveň zazmluvnených takmer 98 % alokácie na 95 cezhraničných projektov.
Projekty prinášajú podľa MIRRI viditeľné výsledky priamo v regiónoch, napríklad prepojením Žilinského a Moravsko-sliezskeho kraja pri obnove hradov Likava a Hukvaldy s využitím modernej zbojníckej trasy. Podobne projekt Cesta k mieru spája Holíč a Slavkov u Brna prostredníctvom obnovy historických areálov a podpory cestovného ruchu.
Spolupráca presahuje kultúru a turistiku - odborníci z oboch krajín napríklad spoločne monitorujú a chránia mačku divú. Menšie komunitné aktivity, školy a samosprávy v pohraničí zároveň podporuje Fond malých projektov.
Prihraničné regióny podľa ministerky pre miestny rozvoj ČR Zuzany Mrázovej vďaka svojej polohe tvoria prirodzené jadro kontaktu so susednými krajinami. To podľa nej prináša príležitosti, ktoré treba naplno využívať. „Program Interreg je pre nás kľúčovým nástrojom, ako tieto príležitosti premeniť na konkrétne výsledky - či už ide o obnovu pamiatok, rozvoj cestovného ruchu alebo ochranu prírody. Cezhraničné projekty ukazujú, že naša spoločná hranica so Slovenskom nepredstavuje bariéru, ale priestor na vytváranie partnerstiev, z ktorých majú priamy úžitok obyvatelia aj obce na oboch stranách,“ podotkla Mrázová.
Úspešná implementácia vytvára základ pre obdobie 2028 - 2034, pričom oba štáty už prostredníctvom spoločnej skupiny pripravujú prioritné potreby prihraničných regiónov.
„Výsledky programu Interreg dokazujú, že keď Slovensko a Česká republika spolupracujú, dokážu posúvať celé regióny dopredu. Nejde len o využitie európskych zdrojov, ale o investíciu do ľudí, komunít a budúcnosti našich regiónov. Chceme na tieto výsledky nadviazať aj po roku 2027, pretože hranica nemá byť prekážkou rozvoja, ale priestorom pre spoločné príležitosti,“ uzatvoril Migaľ.