< sekcia Ekonomika
Rezort investícií reaguje na obvinenia PS
MIRRI odmietlo aj informáciu opozície, že aj po súťaži zostane prevádzka portálu v rukách súčasného dodávateľa.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. novembra (TASR) - Opozičné progresívne Slovensko (PS) sa mýli, keď 13 verejných obstarávaní na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR považuje za jeden projekt, ktorý má nahradiť súčasné riešenie portálu Slovensko.sk. Navyše, zmluva s víťazmi tendrov bude mať iné pravidlá a parametre, než mala v minulosti. Licencie sú trvalé a neobmedzené, a produkt musí byť dodaný tak, aby doň mohli zasahovať aj tretie strany. MIRRI tak reagovalo na obvinenia PS po pondelkovom (24. 11.) rokovaní hospodárskeho výboru Národnej rady SR.
Vo verejných obstarávaniach sú podľa rezortu investícií zahrnuté tri dôležité časti - nový hardvér, vynovený backend ústredného portálu (pre používateľa neviditeľná časť) a treťou časťou je rozvoj funkcionality nad rámec už schválenej. „Dnes sa snažíme o realizáciu všetkých troch častí, ale nevyhnutná je iba sanácia zlého stavu,“ priblížilo MIRRI. Opozičný poslanec Ján Hargaš tvrdil, že ministerstvo neplánuje vytvoriť nový portál Slovensko.sk, ale iba aktualizovať súčasné riešenie.
„Je tenká hranica medzi tým, čo je nové, a tým, čo je upgrade. Skúsme to úplne zjednodušiť: ak máte PC s Windows XP a vymeníte na ňom základnú dosku, procesor a upgradujete na Windows 11, ide o aktualizáciu alebo o nový systém? Stále to bude PC, a nie napríklad Mac, ale bude to nové PC pripravené na aktuálne požiadavky dnešného softvéru,“ priblížilo ministerstvo.
MIRRI odmietlo aj informáciu opozície, že aj po súťaži zostane prevádzka portálu v rukách súčasného dodávateľa. Opozícia sa podľa ministerstva mýli. Hoci by súťaž vyhral aj súčasný dodávateľ, zmluva má už úplne iné pravidlá a parametre. „Neexistuje v nej takzvaný vendor lock, licencie sú perpetuálne, čiže trvalé a neobmedzené, a hlavne musí byť dodaný produkt tak, aby doň mohli zasahovať aj tretie strany,“ uviedol rezort.
Tvrdenia poslancov PS o chaose, nekvalitnom riadení, netransparentných finančných tokoch a snahe „zamiesť problémy pod koberec“ označilo MIRRI za subjektívny názor, ktorý však opozícia nevie podporiť žiadnym argumentom. „Naopak, aktuálne vedenie rezortu zatiaľ podalo dve trestné oznámenia na Európsku prokuratúru na kroky MIRRI v čase, keď ho viedli predstavitelia opozície - pani Remišová a pán Hargaš,“ dodalo MIRRI.
Vo verejných obstarávaniach sú podľa rezortu investícií zahrnuté tri dôležité časti - nový hardvér, vynovený backend ústredného portálu (pre používateľa neviditeľná časť) a treťou časťou je rozvoj funkcionality nad rámec už schválenej. „Dnes sa snažíme o realizáciu všetkých troch častí, ale nevyhnutná je iba sanácia zlého stavu,“ priblížilo MIRRI. Opozičný poslanec Ján Hargaš tvrdil, že ministerstvo neplánuje vytvoriť nový portál Slovensko.sk, ale iba aktualizovať súčasné riešenie.
„Je tenká hranica medzi tým, čo je nové, a tým, čo je upgrade. Skúsme to úplne zjednodušiť: ak máte PC s Windows XP a vymeníte na ňom základnú dosku, procesor a upgradujete na Windows 11, ide o aktualizáciu alebo o nový systém? Stále to bude PC, a nie napríklad Mac, ale bude to nové PC pripravené na aktuálne požiadavky dnešného softvéru,“ priblížilo ministerstvo.
MIRRI odmietlo aj informáciu opozície, že aj po súťaži zostane prevádzka portálu v rukách súčasného dodávateľa. Opozícia sa podľa ministerstva mýli. Hoci by súťaž vyhral aj súčasný dodávateľ, zmluva má už úplne iné pravidlá a parametre. „Neexistuje v nej takzvaný vendor lock, licencie sú perpetuálne, čiže trvalé a neobmedzené, a hlavne musí byť dodaný produkt tak, aby doň mohli zasahovať aj tretie strany,“ uviedol rezort.
Tvrdenia poslancov PS o chaose, nekvalitnom riadení, netransparentných finančných tokoch a snahe „zamiesť problémy pod koberec“ označilo MIRRI za subjektívny názor, ktorý však opozícia nevie podporiť žiadnym argumentom. „Naopak, aktuálne vedenie rezortu zatiaľ podalo dve trestné oznámenia na Európsku prokuratúru na kroky MIRRI v čase, keď ho viedli predstavitelia opozície - pani Remišová a pán Hargaš,“ dodalo MIRRI.