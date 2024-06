Rezort investícií reštartuje projekt školení pre vyše 105.000 seniorov

Bratislava 27. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spúšťa reštart projektu digitálnych školení a tabletov pre viac ako 105.000 seniorov. Cieľom je podľa rezortu zlepšiť digitálne zručnosti dôchodcov na Slovensku. Vo štvrtok o tom po druhom zasadnutí Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) za účasti štátneho tajomníka rezortu Michala Kaliňáka a zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.



"Reštartujeme projekt, ktorého cieľom je vyškoliť viac ako 105.000 seniorov alebo zdravotne ťažko postihnutých ľudí (ŤZP). V rámci projektu bude každý senior nielen vyškolený, ale dostane aj použiteľný tablet, ktorý bude môcť prijímať a používať základné aplikácie," priblížil Raši. Spresnil, že na projekt má MIRRI vyčlenených viac ako 70 miliónov eur. Každý senior by mal podľa neho absolvovať päť školení.



Aktuálne poskytované typy tabletov sú podľa MIRRI kompatibilné s Google aplikáciami a sú nakonfigurované tak, aby ich seniori mohli okamžite začať užívať. Teda v slovenskom jazyku, so zväčšeným písmom aj všetkými štátnymi aplikáciami, ako Slovensko v mobile, aplikáciami zdravotných a sociálnej poisťovne. Každý senior tiež dostane po absolvovaní poukážku a dátový balík na 12 mesiacov.



Ministerstvo pri tomto projekte nadviazalo spoluprácu s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku aj so ZMOS-om. "Chceme, aby sa tento projekt dostal nielen do krajských miest, ale aj do menších okresov, kde bude možno vplyv projektu výraznejší," zdôraznil Raši.



Projekt je podľa neho v omeškaní, keďže sa začal ešte v októbri 2021, no doteraz bolo vyškolených len okolo 3000 seniorov. Po jeho reštarte plánuje ministerstvo do polovice roka 2026 vyškoliť oveľa viac dôchodcov či ŤZP ľudí. Raši preto vyzval seniorov starších ako 65 rokov a ŤZP občanov, ktorí majú záujem o prácu s tabletom, aby sa registrovali cez webovú stránku digitalniseniori.gov.sk, navštívili regionálne centrá, prípadne sa prihlásili cez call centrum.



Na štvrtkovom rokovaní rady vlády došlo podľa Kaliňáka k spoločenskej zhode na tom, že agenda mestského rozvoja bude patriť pod ministerstvo. Rovnako sa predstavitelia vlády zhodli na tom, že koncepcia územného rozvoja Slovenska bude tvorená aj za účasti podnikateľských subjektov a asociácií zastupujúcich mestá, obce a samosprávne kraje. Na rokovaní sa preberalo aj vyhodnotenie eurofondov a ich vplyv na samosprávy. MIRRI chce do budúcnosti naďalej organizovať školenia pre pracovníkov samospráv, aby vedeli, ako čo najlepšie čerpať eurofondy.