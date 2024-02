Rezort investícií: Rozvoj dunajského regiónu je stále možné podporiť

Bratislava 22. februára (TASR) - Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je ešte stále možné predkladať pri dvoch výzvach z Interreg Programu dunajského regiónu v celkovom objeme 42,6 milióna eur. Eurofondovú obálku je možné využiť na zelené investície, podporu kultúry a cestovného ruchu či posilnenie trhu práce. Informoval o tom vo štvrtok odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Obe výzvy sú pomocnou rukou pre koordinovaný rozvoj dunajského regiónu, kde ide o vzájomnú spoluprácu a prenos know-how a dobrej praxe medzi jednotlivými štátmi tejto oblasti. Je to šanca na realizáciu takých projektov, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí a posúvajú celý región vpred," uviedol štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.



Aktuálne vypísaná druhá výzva v novom programovom období z Interreg programu dunajského regiónu je v objeme 39 miliónov eur. Finančnú podporu podľa rezortu poskytuje napríklad na projekty na zvyšovanie odolnosti voči následkom klimatickej zmeny, ochranu prírody, projekty podporujúce trh práce a zamestnanosť, ale aj na podporu kultúry a cestovného ruchu.



Výzva Seed Money Facility vo výške 3,6 miliónov eur poskytuje finančnú podporu pre projekty, ktorých realizácia nepresahuje jeden rok. "Podporené môžu byť napríklad návrhy na projekty na ochranu prírody, zlepšenie mobility, podporu udržateľnejších zdrojov energií, kultúry a cestovného ruchu, príprava projektov podporujúcich trh práce a zamestnanosť, ale aj návrhy na projekty na podporu bezpečnosti a riešenie trestnej činnosti," objasnil odbor komunikácie rezortu.



Záujemcovia môžu využiť možnosť konzultácií so spoločným sekretariátom, národným kontaktným bodom, ktorým je MIRRI SR, či koordinátormi prioritných oblastí dunajskej stratégie. Ako uviedol odbor komunikácie, žiadosti o nenávratný finančný príspevok je pri oboch výzvach možné predkladať do 3. apríla, do 14.00 h. Bližšie informácie žiadatelia nájdu na oficiálnej webstránke Interreg programu dunajského regiónu.



Tento program slúži na podporu spoločných výziev v štrnástich členských aj nečlenských štátoch EÚ pre približne 115 miliónov obyvateľov. Celkový rozpočet programu je podľa rezortu približne 266 miliónov eur.