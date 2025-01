Rezort investícií: Spolupráca so Švajčiarskom prinesie 47 miliónov

Bratislava 20. januára (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) so švajčiarskym veľvyslancom Petrom Nelsonom otvorili druhý Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Slovensku má priniesť finančné prostriedky vo výške 47 miliónov eur vo viacerých oblastiach. Informoval o tom v pondelok odbor komunikácie rezortu.



Od začiatku programu boli podľa Rašiho dosiahnuté viaceré dôležité míľniky ako podpis dohody o technickej pomoci, o podpornom opatrení zameranom na odborné vzdelávanie a o podpornom opatrení zameranom na udržateľný cestovný ruch. "Najnovšie bolo schválené opatrenie v oblasti zdravia, pričom jeho podpis sa očakáva v prvom kvartáli tohto roka," informoval Raši.



Do opatrení sú zapojení odborníci zo Švajčiarska, čo podľa rezortu prináša neoceniteľnú výmenu skúseností a zvyšuje odbornú úroveň projektov. Ministerstvo ako Národná koordinačná jednotka programu spolupracuje s ďalšími rezortmi a partnermi na Slovensku i vo Švajčiarsku.



"Takto využitá švajčiarska odbornosť bude predstavovať pridanú hodnotu všetkých projektov a programov v rámci druhého švajčiarskeho príspevku. V neposlednom rade to posilní vzťahy medzi našimi dvoma krajinami," dodal švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku Peter Nelson.



Švajčiarsko od roku 2007 poskytuje príspevky na znižovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov v EÚ. V druhom období (2009 - 2019) vyčlenilo 1,1 miliardy švajčiarskych frankov (1,17 miliardy eur), z čoho 44,2 milióna frankov (47 miliónov eur) patrí Slovensku.



(1 EUR = 0,9394 CHF)