Rezort investícií spúšťa školenia v projekte Digitálni seniori

Bratislava 3. októbra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spúšťa školenia v rámci projektu Digitálni seniori. Cieľom školení je skvalitniť život seniorom a zdravotne znevýhodneným osobám do 18 rokov pomocou tabletu, kde si nájdu potrebné informácie na komunikáciu so svojimi blízkymi či štátnymi úradmi. Na projekt pôjde 41 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Vo štvrtok o tom informoval šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD).



"Seniori po celom Slovensku musia dostať to, čo im bolo sľúbené a sú to zmysluplné školenia, kde budú dostávať naozaj kvalitné tablety," uviedol Raši.



Doplnil, že v prvom kole absolvuje školenie 500 osôb, pričom aktuálne je zaregistrovaných 25.000 ľudí. Cieľom je podľa neho vyškoliť až 105.000 osôb. Každé školenie má päť stretnutí, počas ktorých sa seniori alebo zdravotne znevýhodnené osoby do 18 rokov naučia pracovať s tabletom a vyhľadávať informácie na internete, ktoré im pomôžu v bežnom živote.



Raši priblížil, že školenia sa presunú z krajských miest aj do okresov, aby mali všetci seniori a zdravotne znevýhodnené osoby prístup k informáciám. Na školení dostanú tablet, kde si budú môcť stiahnuť aj štátne aplikácie ako napríklad zdravotnú a sociálnu poisťovňu či aplikáciu železníc. Okrem tabletu budú môcť bezplatne využívať aj dátový balík v objeme 65 GB (gigabajt) na 12 mesiacov.



"Ide naozaj o tie základné zručnosti tak, aby sa naučili s tým zariadením pracovať, vedeli ho zapnúť, pripojiť sa na sieť a vedeli základné funkcie, ako fungujú. Zároveň seniorov v rámci školení učíme, ako vyhľadávať informácie, učíme ich aj bezpečnosti, aby tie informácie, ktoré si nájdu, si vedeli overiť a skontrolovať zdroje, aby boli aspoň nejakým spôsobom odolní voči dezinformáciám a hoaxom," dodal generálny riaditeľ sekcie inovácie a strategického rozvoja MIRRI Juraj Hošták.



Na školenia sa môžu seniori alebo zdravotne znevýhodnené osoby do 18 rokov zaregistrovať prostredníctvom formulára na webe www.digitalniseniori.gov.sk/registracia alebo telefonicky na linke call centra 02/3580 3080 či osobne v ktoromkoľvek regionálnom centre MIRRI v pracovných dňoch.