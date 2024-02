Rezort investícií vyhlásil novú výzvu na témy hackathonov

Bratislava 20. februára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo novú výzvu na témy hackathonov. Cieľom je pomôcť prijímateľom získať inovatívne technologické riešenia, ktoré budú zlepšovať kvalitu života na Slovensku. Môžu sa do nej zapojiť ministerstvá, ostatné ústredné orgány verejnej správy, obce, mestá a vyššie územné celky, a to do 5. apríla. Informoval o tom v utorok odbor komunikácie rezortu.



"Teší ma, že projekt inovatívnych hackathonov pokračuje. Je to príklad dobrej praxe toho, že angažovanie odbornej komunity prináša verejnej správe nekonvenčné pohľady. Výsledkom sú nové, digitálne služby pre občanov," uviedol štátny tajomník rezortu Ivan Ivančin.



V rámci výzvy bude podporených šesť úspešných žiadateľov. Rezort pre nich zorganizuje v spolupráci s Campus Cowork tematické hackathony v priebehu tohto a nasledujúceho roka. Vývoj víťazných digitálnych riešení bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 17: Digitálne Slovensko sumou 720.000 eur. "Preto, ak viete o problematike vo verejnej správe, ktorej riešenie by posunulo služby občanom na novú úroveň, nezmeškajte svoju šancu a prihláste sa," dodal rezort.



V tomto roku plánuje MIRRI SR zorganizovať ďalších päť hackathonov, ktoré boli spomedzi 14 prihlásených žiadostí úspešné v predchádzajúcej výzve. Ako uviedol odbor komunikácie, má priniesť ďalšiu vlnu nápadov a projektov, ktoré môžu výrazne prispieť k modernizácii a efektivite verejnej správy.