Rezort investícií: Z fondu so 459 mil. eur pôjde polovica hornej Nitre

Bratislava 27. novembra (TASR) – Negatívny vplyv ukončenia ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre po roku 2023 by mal zmierniť Fond spravodlivej transformácie EÚ. Slovensko by z tohto fondu mohlo dostať 459 miliónov eur a na hornú Nitru bude smerovať približne polovica z tejto sumy. Fond budú môcť využiť aj Banskobystrický, Košický a Bratislavský samosprávny kraj. Uviedla to na piatkovej tlačovej konferencii ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



"Typickými príkladmi projektov, ktoré budú oprávnené čerpať z fondu spravodlivej transformácie, bude rozvíjanie zručností, kompetencií, výskumno-vývojové činnosti, rozvoj obnoviteľných zdrojov, siete diaľkového vykurovania, malé a stredné podniky, startupy, investície prechodu na čistú energiu, napríklad do energetickej efektívnosti," povedala Remišová.



Ministerka pripomenula, že na transformáciu hornej Nitry už v tomto roku štát vyčlenil 54 miliónov eur. Je ukončená výzva na podporu malých a stredných podnikov v regióne vo výške 18 miliónov eur z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, na rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy pre baníkov štát z eurofondov vyčlenil 12 miliónov eur a napríklad ministerstvo dopravy začne v budúcom roku s výstavbou obchvatu Prievidze za 23 miliónov eur.



"Všade na svete takéto veľké zmeny ekonomiky, akou je napríklad zastavenie ťažby uhlia, sú veľkou príležitosťou na obnovu a regeneráciu krajiny vytváraním kvalitných pracovných miest v nových odvetviach," zdôraznila Remišová. Takéto veľké zmeny sa však podľa ministerky dajú zrealizovať iba v spolupráci s priemyslom, samosprávou, mimovládnymi organizáciami či miestnymi komunitami.



Fond spravodlivej transformácie bude fungovať od budúceho programového obdobia. Generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI Peter Balík spresnil, že fond spravodlivej transformácie je iba jednou zložkou mechanizmu spravodlivej transformácie EÚ. Druhým pilierom je program návratnej finančnej pomoci poskytovaním záruk pre prijímateľov a tretí pilier bude v spolupráci s Európskou investičnou bankou podporovať komerčné projekty cez úverové nástroje. Suma vyčlenená z grantovej zložky pre Slovensko zatiaľ nie je konečná. Musí ju ešte schváliť Európsky parlament.



Transformáciu hornej Nitry a ukončenie dotovaní ťažby hnedého uhlia v roku 2023 schválila vláda koncom roka 2018. Zmeny sa dotknú približne 2000 baníkov a ďalších niekoľko tisíc pracovníkov v nadväzujúcich prevádzkach.