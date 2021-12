Rezort investícií zo zvýšenej výzvy podporí 20 dopravných projektov

Bratislava 21. decembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v minulosti pridalo skoro 100 miliónov eur do výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), určenej na skvalitňovanie verejnej dopravy. Z týchto eurofondov sa tak zafinancuje ďalších 20 projektov. Informoval o tom tlačový odbor rezortu.



Výzva z programu IROP bola vyhlásená od mája 2019 do augusta 2020. Pôvodná výška podpory bola necelých 29 miliónov eur, z čoho sa podporilo 15 projektov. "Výzvu sme však pre obrovský záujem zo všetkých regiónov Slovenska zvýšili až na skoro 123 miliónov eur, vďaka čomu môžeme podporiť aj projekty, na ktoré pri pôvodnej alokácii nevyšli financie," vyhlásila vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí).



Z výzvy sa tak podporili ďalšie projekty, ako napríklad modernizácia 105 zastávok mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, či podobné projekty pre mestá Košice, Prešov, Šaľa, Lučenec, Poprad, Senec, Nové Zámky a Púchov.



Rezort vymenoval, že ešte do konca tohto roka očakáva uzatvorenie zmlúv pri siedmich regionálnych projektoch. Medzi nimi je modernizácia vozidlového parku autobusov a prímestskej a mestskej dopravy pre spoločnosť Arriva Nové Zámky za 8,8 milióna eur, modernizácia zastávok a informačných systémov v Košiciach za 350.000 eur, či záchytné parkovisko pri železničnej stanici v Šali za 5,9 milióna eur. Záchytné parkovisko, resp. parkovací dom, sa zo zvýšenej výzvy zafinancuje aj v Senci, bude to stáť 992.000 eur.



Do konca roka sa zrejme uzavrie zmluva aj na financovanie modernizácie vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec za 15,8 milióna eur a modernizácie autobusovej stanice na železničnej stanici Púchov za 1,4 milióna eur. Do konca roka sa má stihnúť aj zmluva na financovanie projektu rekonštrukcie zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v Skalitom za 217.000 eur.