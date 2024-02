Rezort nebude rozširovať svoje kompetencie pri dopravnom značení

Bratislava 21. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR nakoniec nebude trvať na kontrole projektovej dokumentácie a vydávaní záväzného stanoviska pri osádzaní dopravného značenia či dopravných zariadení. Rezort dopravy sa po diskusii s predstaviteľmi samospráv rozhodol tento bod z návrhu novely zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vypustiť. V stredu po rokovaní vlády o tom informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Ráž priblížil, že pre zmeny v návrhu novely cestného zákona sa rezort rozhodol po diskusii s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska (ÚMS). "Uznali sme argumenty ZMOS-u a Únie miest Slovenska, že by ich to v konaniach zbytočne vedelo zdržovať aj pri bežných veciach," uviedol Ráž.



Predstavitelia samospráv v návrhu novely cestného zákona, ktorý je aktuálne v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK), kritizovali práve snahu ministerstva rozšíriť svoje kompetencie o možnosť kontrolovať projektovú dokumentáciu k osadeniu dopravného značenia alebo dopravného zariadenia a vydávať k nej záväzné stanovisko. Podľa ÚMS by ministerstvo takouto zmenou zákona zasahovalo do kompetencií samospráv a mohlo by znamenať vážne ohrozenie bezpečnosti na cestách miest a obcí.



S kritikou sa stretlo aj to, že návrh novely cestného zákona rezort dopravy predložil v skrátenom MPK. Podľa Ráža je to však vzhľadom na rozsah návrhu novely dostatočný čas. "Návrh novely cestného zákona má tri riadky, tri body a každý bod je jedna veta. Takže sedem pracovných dní považujem za dostatočný priestor na to, aby sa otvorila diskusia," uviedol minister s tým, že po ukončení aktuálneho pripomienkového konania bude zmenený návrh novely opäť predložený do skráteného MPK.