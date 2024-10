Rezort obhajuje zriadenie zásahových tímov na reguláciu medveďov

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR podporuje návrh na zriadenie zásahových tímov na reguláciu medveďov v každom národnom parku. Podľa rezortu cestovného ruchu to zvýši bezpečnosť turistov. V utorok o tom informoval odbor komunikácie MCRŠ SR. Návrh pripravuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a jeho cieľom je zlepšiť bezpečnosť a akcieschopnosť v oblastiach s výskytom medveďa hnedého.



"Našou prioritou je vytvárať podmienky, ktoré zabezpečia, aby sa návštevníci našich prírodných oblastí cítili u nás bezpečne a zároveň mali možnosť zažiť krásy slovenskej prírody. Zriadenie zásahových tímov v každom národnom parku považujem za veľmi účinný nástroj k posilneniu bezpečnosti týchto lokalít, ktoré sú obľúbené a majú veľký potenciál na ďalší rozvoj turizmu, najmä v oblasti ekoturizmu a trvalo udržateľných foriem cestovného ruchu," uviedol minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS).



Rezort cestovného ruchu pripomenul, že cieľom zavedenia zásahových tímov je efektívnejšie monitorovanie a regulácia výskytu medveďov v blízkosti turistických a obývaných oblastí, čo má pomôcť efektívnejšie predchádzať nebezpečným situáciám. Tento krok bude podľa MCRŠ prínosom nielen pre ochranu prírody, ale najmä pre bezpečnosť turistov i miestnych obyvateľov a prispeje k stabilnému rozvoju cestovného ruchu v národných parkoch.



Podľa ministerstva zintenzívnenie diskusií o výskyte medveďov v niektorých oblastiach negatívne ovplyvnilo cestovný ruch. Hotelieri upozornili, že informácie o zvýšenom počte medveďov spôsobili obavy a strach medzi turistami. Niektorí turisti rušia svoje rezervácie, a to aj v oblastiach, kde výskyt medveďov nie je obvyklý. "Tento fenomén postihuje najmä turistické lokality v blízkosti národných parkov a lesných oblastí, ktoré sú obľúbené pre turistiku a outdoorové aktivity," uviedlo MCRŠ.



Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) avizoval, že na rokovanie vlády predloží návrh, aby každý národný park musel mať na svojom území zásahový tím na odstrel medveďov. Ako prvé navrhol zriadiť tímy vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Zvýši to podľa Tarabu reakciu pri odstrele medveďov v lokalitách, kde je vysoký výskyt ľudí.