Rezort obrany: Na sankčnom zozname USA je aj firma z Dúbravky

Bratislava 9. marca (TASR) – Na sankčnom zozname, ktorý v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine zverejnilo americké ministerstvo obchodu, je aj spoločnosť Incoff Aerospace so sídlom v bratislavskej Dúbravke. Zverejnený sankčný zoznam obsahuje 91 spoločností, ktoré podporujú ruské vojenské aktivity, informovalo v stredu Ministerstvo obrany (MO) SR.



Cieľom sankcií je obmedzenie prístupu identifikovaných spoločností k americkým komoditám, softvéru a technológiám, a teda snaha znížiť schopnosť Ruska získať položky, ktoré potrebuje na pokračovanie vojenskej agresie. "Som rád, že sa nám v spolupráci so spojencami darí eliminovať zneužívanie medzinárodného obchodu so sofistikovanými technológiami, ktoré sú zneužité pri vraždení ukrajinského obyvateľstva," zdôraznil v tejto súvislosti minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).



Bezpečnostné zložky spojencov tak podľa rezortu obrany chránia spoločné záujmy a eliminujú možné hrozby. Boli identifikované siete krycích spoločností a spriaznených entít, ktoré skryto získavajú technológie pre ruské tajné služby a ruské bezpečnostné zložky. "Aj tieto technológie sú následne využité pri budovaní spôsobilostí ruských ozbrojených síl, ktorými Ruská federácia útočí na Ukrajinu," dodal rezort obrany.



Spoločnosť Incoff Aerospace bola podľa portálu FinStat najaktívnejšia v roku 2018, keď zaevidovala tržby vo výške necelých 10,8 milióna eur. V roku 2020 však už vykázala nulové tržby aj zisk.