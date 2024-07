Rezort: Osvedčenie na prácu v gastre by nemuseli potrebovať všetci

Bratislava 31. júla (TASR) - Nekvalifikovaní pracovníci, ktorí by chceli pracovať v gastre či hotelierstve, by v budúcnosti nemuseli mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR totiž plánuje zrušiť plošnú povinnosť získať toto osvedčenie. Povinnosť majú v súčasnosti všetci zamestnanci, ktorí nemajú príslušné vzdelanie v gastronómii. Zodpovednosť zaškolenia personálu o hygienickom minime chce rezort preniesť na prevádzkovateľov. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník MCRŠ Marek Harbuľák.



"Týmto návrhom chceme zrušiť plošnú povinnosť získať osvedčenie na odbornú spôsobilosť a preniesť túto povinnosť na prevádzkovateľa, či už reštaurácie alebo iného zariadenia. Ak je to fyzická osoba - podnikateľ, ktorý pracuje samostatne, bude musieť mať aj naďalej toto osvedčenie. V prípade zamestnávateľa, ktorý má zamestnancov, tak aspoň jeden vedúci zamestnanec musí mať takéto osvedčenie," priblížil Harbuľák.



Podľa v súčasnosti platných pravidiel totiž zamestnanci, ktorí chcú pracovať v kuchyni či obsluhe a nemajú príslušné vzdelanie, musia absolvovať povinný kurz a získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Tento proces je podľa Harbuľáka časovo aj vedomostne náročný a nezohľadňuje pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem.



Rezort cestovného ruchu návrhom reaguje na nedostatok pracovnej sily v gastrosektore. Aktuálne v gastre a hotelierstve chýba približne 10.000 pracovníkov. Cieľom navrhovanej legislatívnej zmeny je zjednodušenie a zvýšenie atraktivity prijímania zamestnancov v gastroslužbách. Súčasná povinnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na pozíciu podľa ministerstva zaťažuje nielen samotných pracovníkov, ale aj zamestnávateľov. Na osvedčenie sa podľa ministerstva totiž neraz čaká aj štvrťroka.



"Vypočuli sme problémy, ktoré má gastrosektor a prišli sme s rýchlym a efektívnym riešením. Naším cieľom je odstrániť administratívne prekážky a uľahčiť podnikateľom prijímanie nových zamestnancov. Vďaka tejto zmene si ľudia ľahšie nájdu prácu, podnikatelia zasa zamestnancov," doplnil minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS).



Podľa rezortu je riešením prenesenie zodpovednosti na prevádzkovateľa, ktorý musí mať v prípade výrobných prevádzok zostavený plán na zaistenie bezpečnosti potravín HACCP (z anglického Hazard Analysis and Critical Control Points). Tento plán podľa MCRŠ tiež určuje zodpovedné osoby, ktoré môžu po zmene zaškoľovať nových zamestnancov. Od legislatívnej zmeny si rezort sľubuje zefektívnenie zamestnávania nekvalifikovaných osôb a pomoc pri obsadzovaní voľných pracovných miest. Zmeny by ministerstvo chcelo do praxe uviesť čo najskôr.