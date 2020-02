Rezort Piešťany podporí 28 projektov cestovného ruchu

Piešťany 17. februára (TASR) - Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, súťaž vo viazaní kvetov Victoria Regia, prehliadka veteránov Piešťanské zlaté stuhy i festival Tradičné umelecké remeslá 2020 patria k projektom, ktoré podporí Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany. Má na to pre tento rok vyčlenených 108.500 eur, podľa výkonnej riaditeľky Tatiany Nevolnej pôjde spolu o 28 projektov.



Podporu OOCR získal aj tohtoročný Svetový pohár v lyžovaní na tráve v Banke, časť prostriedkov pôjde na organizáciu Festivalu Doda Šošoku či Medzinárodného filmového festivalu Cinematik a na ďalšie. Spolu bolo prihlásených na výzvu OOCR rekordných 42 projektov. Vo výbere uspeli podľa Nevolnej už osvedčené, ale aj úplne nové piešťanské projekty ako otvorenie bicyklovej sezóny, ktoré sa bude v Piešťanoch konať tento rok po prvýkrát.



"Teší ma veľký záujem, každá prijatá žiadosť bola zaujímavá. Vzhľadom na obmedzený rozpočet sme, žiaľ, nemohli vyhovieť všetkým žiadateľom. Chcela by som však povzbudiť a motivovať tohtoročných neúspešných uchádzačov o finančný príspevok, aby sa nevzdávali a svoje žiadosti poslali aj do budúcoročnej výzvy. Verím, že Rezort Piešťany sa za rok opäť posunie ďalej a budeme môcť podporiť aj iné zaujímavé projekty," povedala Nevolná. Projekty, ktoré získali dotáciu, sú zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany, čo je hlavný predmet činnosti organizácie. Prijaté žiadosti posudzovala výberová komisia zostavená zo siedmych členov OOCR.



Nevolná vyzdvihla efektivitu spájania sa subjektov cestovného ruchu a vytvárania partnerstiev pre jednotlivé projekty. "Tým napĺňame poslanie Rezortu Piešťany. Preto niektorých žiadateľov oslovíme na spoluprácu, hoci sme ich projekty priamo finančne nepodporili. Máme totiž predstavu, ako by sme mohli spoločne vytvoriť nové produkty cestovného ruchu v našom regióne. Ďalšie projekty zasa posúvame na iných organizátorov, pretože si myslíme, že by mohli spolu vytvoriť zaujímavý program, ktorý bude prínosom pre našu destináciu," doplnila výkonná riaditeľka OOCR.