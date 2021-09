Rezort plánuje pomôcť aj pekárom, pripravuje výzvu za 170 miliónov eur

Bratislava 8. septembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa chystá vyhlásiť výzvu na 170 miliónov eur, v ktorej budú oprávnenými žiadateľmi aj pekári. Pre TASR to uviedlo komunikačné oddelenie agrorezortu v reakcii na utorkovú (7. 9.) kritiku opozičného poslanca Richarda Takáča (Smer-SD) o zvyšujúcich sa cenách pečiva.



Podopatrenie, z ktorého sa ujde aj pekárom, nesie názov Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Z výzvy majú byť podporené investície do technológií, najmä zariadenia, stroje, prístroje či laboratórne vybavenie aj stavebné investície v jednotlivých odvetviach potravinárstva. "Podporené budú investície vo výrobe, skladovaní aj odbyte," poznamenal agrorezort.



Rezort dodal, že vývoj cien potravín pravidelne sleduje. Avšak nemá kompetenciu zasahovať do cenotvorby. "Tvorba cien je vecou dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahov. Zákon o cenách neumožňuje cenovú reguláciu spotrebiteľských cien potravín," uviedlo komunikačné oddelenie.



Ministerstvo tiež poznamenalo, že vývoj cien potravín ovplyvňuje viacero činiteľov, medzi nimi vývoj cien komodít na svetových trhoch, klimatické zmeny, ceny energie, vývoj cien ropy či vzájomné dohody medzi dodávateľom a odberateľom. "Zabrániť zvyšovaniu cien nie je reálne možné," dodal agrorezort.



Ministerstvo pripomenulo, že vlani poskytlo dočasnú podporu pre spracovateľské malé a stredné podniky, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté koronakrízou. Podporený bol mlynský priemysel. Maximálna výška podpory bola od 10.000 eur pri malých podnikoch do 50.000 eur pri väčších. "Pekárske odvetvie nebolo oprávneným žiadateľom, keďže spracúva múku, a nie priamo obilie," dodal rezort.