Rezort plánuje vyriešenie pôdy neznámych vlastníkov

Bratislava 20. mája (TASR) - K prioritám Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v nasledujúcom období patrí spustenie implementácie strategického plánu, pokračovanie v pozemkových úpravách či podpora slovenských potravín. Rezort takisto plánuje spustenie portálu Farmár, kde by si poľnohospodári mali nájsť všetky informácie na jednom mieste, ale aj vyriešenie problému pôdy neznámych vlastníkov. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).



„Chystáme prelomový zákon, ktorý možno vyvolá aj nejaké emócie,“ uviedol Takáč. Slovensku podľa neho patrí prvá priečka, čo sa týka počtu neznámych vlastníkov a rozdrobenosti pozemkov. „Už sme vo finále z hľadiska prípravy zákona, legislatívy na vyriešenie situácie neznámych vlastníkov. Raz a definitívne to musíme vyriešiť,“ povedal minister. Ďalším zákonom pripravovaným na MPRV má byť zákon o registri užívateľských vzťahov k pozemku. Namiesto súčasných viac ako desiatich možných právnych titulov vo vzťahu k pozemku majú byť podľa ministra iba dva alebo tri.



Rezort pôdohospodárstva pripravuje aj projekt portálu Farmár. Jeho úlohou je spojiť informácie o poľnohospodároch z rôznych inštitúcií do jedného internetového portálu tak, aby sa k nim farmári dostali po zadaní prístupových údajov. Okrem prehľadu o svojom podnikaní by im mal portál pomáhať so žiadosťami o platby. Takáč zdôraznil, že portál sa plnohodnotne nedá spustiť naraz, ale jednotlivé funkcionality sa budú postupne dopĺňať.



K ďalším prioritám na nasledujúce obdobie minister zaradil pozemkové úpravy, ktoré spustil rezort v roku 2019. Po výzve na úpravy 120 katastrálnych území však projekt podľa ministra zastal. „V zásade od roku 2020 doteraz neboli žiadne pozemkové úpravy. My dobiehame v čase a ja som rád, že na jednej strane sme museli upratať to tri a pol roka nefunkčného riešenia tých pozemkových úprav, ktoré boli vypísané v roku 2019, ale som rád, že pravdepodobne budúci týždeň spúšťame verejné obstarávanie na ďalšie pozemkové úpravy,“ dodal Takáč.