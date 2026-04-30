< sekcia Ekonomika
Rezort pôdohospodárstva dá 3 mil.eur na marketing slovenských potravín
Cez schému bude možné preplatiť aj náklady vzniknuté od 1. mája 2025.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 30. apríla (TASR) - Výrobcovia potravín môžu od 1. mája žiadať štátnu pomoc na propagáciu svojich výrobkov, vrátane výroby obalov. Na výzvu rezort pôdohospodárstva vyčlenil tri milióny eur s potenciálom navýšenia. Cez schému bude možné preplatiť náklady vzniknuté od 1. mája 2025 do 30. apríla 2026. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii oznámil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
Prostriedky môžu do 31. mája 2026 cez stránku apa.sk žiadať firmy, ktoré pôsobia v potravinárskom sektore a sú evidované v registri výrobcov potravín vedenom orgánom úradnej kontroly potravín. Jeden subjekt môže požiadať o maximálne 300.000 eur. Minulý rok bolo podľa Takáča cez podobnú štátnu schému pomoci poskytnutých viac ako dva milióny eur.
„Verím, že viacero subjektov, ktoré vyrábajú na Slovensku kvalitné slovenské potraviny, sa bude o prostriedky uchádzať a aj týmto podporíme takú väčšiu osvetu v rámci kampane slovenských potravín,“ uviedol minister.
Potravinári si môžu nechať preplatiť služby spojené s výrobou obalov, služby spojené s vytváraním kvalitného obsahu, produkciu a tlač propagačných a marketingových materiálov, produkciu reklamných kampaní a inštaláciu reklamy.
Zástupca potravinárov Marián Šolty ocenil možnosť financovať z výzvy aj obaly. „Obalová technika vplyvom krízy, ktorá je teraz na Blízkom východe, ohromným spôsobom stúpa na cene. Proste nám len oznámia, že takýto a takýto obal stojí o 20 - 30 % viac,“ skonštatoval Šolty, ktorý je podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a prezidentom Slovenského mliekarenského zväzu.
Okrem výzvy na propagáciu má rezort Európskou komisiou (EK) a protimonopolným úradom schválenú aj možnosť poskytovať potravinárom investičnú pomoc. Tú by mohol vypísať v druhej polovici roka, ak na ňu bude mať prostriedky. Pôvodne chcelo ministerstvo na investičnú výzvu alokovať 20 miliónov eur, financie však podľa ministra odchádzajú na neplánované udalosti, napríklad spoluúčasť pri kompenzácii EK pre chovateľov ošípaných a prvovýrobcov mlieka. „Máme rôzne nepredvídateľné veci, napríklad teraz je sucho. Ideme riešiť otázku mliečnej krízy,“ doplnil Takáč.
