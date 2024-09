Rezort pôdohospodárstva: Export surového dreva zo SR vlani klesol

Bratislava 15. septembra (TASR) - Export surového dreva zo Slovenska vlani medziročne mierne klesol. Vyplýva to z tzv. zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za rok 2023.



"Zo spracovania predbežných údajov štatistiky zahraničného obchodu (colnej štatistiky) vyplýva, že v minulom roku sa vyviezlo 1,839 milióna kubických metrov (m3) surového dreva. Vývoz surového dreva medziročne klesol o 49.000 m3," spresnil v správe agrorezort.



Vo vývoze, ktorý sa realizoval najmä do krajín EÚ (Rumunsko, Česká republika, Poľsko a Rakúsko) a do Číny, prevládali výrezy 1. až 3. triedy akosti v ihličnatom dreve (33,8 % celkového vývozu) aj v listnatom dreve (24,5 %). Z uvedeného objemu vývozu sortimentov surového dreva obhospodarovatelia lesa vyviezli iba 340.900 m3 (101.700 m3 ihličnatého a 239.200 m3 listnatého dreva), teda 18,5 % z celkového objemu vývozu. Zvyšných 81,5 % vyviezli rôzne nelesnícke subjekty, najmä obchodné spoločnosti.



Objem vývozu dreva v roku 2023 bol podľa MPRV o 179.000 m3 nižší v porovnaní s päťročným priemerom vývozu v rokoch 2018 až 2022. V porovnaní s päťročným priemerom rokov 2013 až 2017 sa znížil o 897.000 m3. "V objeme vývozu je zahrnuté aj drevo z ťažby na nelesných pozemkoch, ktoré majú charakter lesa (tzv. biele plochy)," dodalo v správe agroministerstvo.