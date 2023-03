Rezort pôdohospodárstva: Hlas by mal pomôcť najslabším

Bratislava 29. marca (TASR) - Ak by mali predstavitelia strany Hlas-SD skutočný záujem pomôcť ľuďom v neľahkej situácii, mali by sa podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zamerať predovšetkým na sociálne najslabších. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie MPRV v reakcii na vyjadrenia mimoparlamentného Hlasu-SD.



"Túto cestu pomoci zastáva aj rezort pôdohospodárstva, a preto v rámci svojich kompetencií vyhlásil výzvu pre charitatívne organizácie v hodnote päť miliónov eur na vytvorenie ich technického zázemia na distribúciu potravinovej pomoci," uviedlo MPRV. Návrhy Hlasu-SD považuje za rýchlo vymyslené nápady s cieľom získať politické body pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami.



Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan podľa MPRV dlhodobo zastáva názor, že akýkoľvek zásah štátu do trhu so sebou prinesie iba ďalšie zdražovanie, prípadne nedostatok komodity, ktorej sa opatrenie týka.



"Minister Samuel Vlčan sa systematicky venuje téme potravinovej sebestačnosti od svojho nástupu do funkcie v júni 2021 a za uplynulý rok rezort vynaložil stovky miliónov eur na investície do zanedbaného potravinárskeho sektora a milióny poskytol ako štátnu pomoc v čase energetickej krízy," vyjadril sa odbor komunikácie MPRV pre TASR s tým, že Protiinflačná garancia, v rámci ktorej reťazce garantujú nezvyšovanie cien pri zhruba 400 potravinách po dobu troch mesiacov, je iniciatívou obchodníkov a ministerstvo poskytlo zázemie na rokovania a oznámenie dohody verejnosti.



"Ministerstvo striktne dodržiava svoje zákonné kompetencie a do dodávateľsko-odberateľských vzťahov nezasahuje. Tento prístup založený nie na príkazoch a zákazoch, ale na rokovaniach a dohodách, sa za uplynulý rok ministerstvu osvedčil už pri Memorande o cenovej stabilite 13 základných potravín a rovnako aj predminulý týždeň, keď sa obchodníci dohodli na Protiinflačnej garancii potravín, ktoré si sami zvolili," uzavrelo MPRV s tým, že rezort analyzuje vplyv Protiinflačnej garancie od jej vstupu do platnosti 20. marca 2023 a má o ňom informovať po získaní relevantných údajov.



Hlas-SD vyzval v stredu dočasne povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera a Vlčana, aby do Národnej rady (NR) SR priniesli riešenia, ktoré zastavia zdražovanie potravín. Strana navrhla aj nulovú daň z pridanej hodnoty (DPH) na predaj "z dvora" a zníženie DPH na základné potraviny na 5 %.