Agrorezort: Projektové intervencie pre rozvoj vidieka sa upravia

Bratislava 17. mája (TASR) - Projektové intervencie pre rozvoj vidieka na programové obdobie 2023 až 2027 sa upravia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príspevku poskytovanom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorým by sa v pondelok (20. 5.) mala zaoberať Hospodárska a sociálna rada (HSR) SR.



"Návrh zákona sa predkladá v dôsledku začatia nového programového obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ a potreby vytvoriť vnútroštátny právny základ nadväzujúci na nové nariadenia EÚ, ktoré upravujú novú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, a to s ohľadom na projektové intervencie, v záujme rozvoja vidieka na roky 2023 až 2027," zdôvodnil agrorezort.



Základným cieľom návrhu zákona je podľa MPRV úprava vzťahov pri poskytovaní príspevku na projektové intervencie z EPFRV, úprava postupov a podmienok poskytovania príspevku, ďalej úprava práv a povinností osôb a pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní príspevku, ako aj zodpovednosti osôb za porušenie podmienok poskytnutia príspevku v programovom období 2023 až 2027.



Predmetom návrhu zákona je aj právna úprava poskytovania technickej pomoci z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.