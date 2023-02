Rezort pôdohospodárstva: Novela by mala zrealizovať nariadenia Omnibus

Bratislava 13. februára (TASR) - Novelou zákona by malo prísť k ďalšej implementácii euronariadenia Omnibus do legislatívy SR. Uviedla to pre TASR Mária Rimarčíková z odboru komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia predsedu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milana Lapšanského.



"Malo by dôjsť k ďalšej úprave združovania v rámci pripravovaného zákona o niektorých registroch v poľnohospodárstve a organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, ktorý sa aktuálne nachádza v procese vyhodnocovania pripomienok uplatnených v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Tým by malo dôjsť k ďalšej implementácii nariadenia Omnibus do národnej legislatívy," spresnila Rimarčíková.



Pripomenula, že nariadenie Omnibus sa týka spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov. Ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ ešte z roku 2017.



Pekári podľa Lapšanského vyčítajú vážne zlyhanie dočasne poverenému ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi (nominant OĽANO), ktorý doteraz nezakomponoval do slovenskej legislatívy takzvaný Omnibus. "Toto nariadenie EÚ totiž rozširuje možnosti ekonomického spájania sa subjektov pre dosiahnutie lepšej vyjednávacej pozície v potravinovom reťazci. Aj preto sú mnohí pekári či cukrári v situácii, keď zvažujú, že svoje prevádzky zatvoria. Bez podpory to jednoducho nezvládnu," zdôraznil Lapšanský.