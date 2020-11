Rezort pôdohospodárstva: Podpora na vinohrady nepokryje všetky náklady

Bratislava 16. novembra (TASR) - Štátna podpora na reštrukturalizáciu vinohradov nepokryje všetky náklady vynaložené vinohradníkom. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na piatkové (13. 11.) vyjadrenie Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS).



Agrorezort upozornil, že reštrukturalizácia vinohradov patrí medzi opatrenia Národného podporného programu pre sektor vína, ktoré sú financované z rozpočtu EÚ.



Na každý rok je podľa MPRV tak presne stanovená suma, ktorú môže členský štát použiť, a nie je možné ju zvýšiť. V SR sa v posledných rokoch prudko zvýšil počet žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov a aj napriek rozpočtu vo výške takmer 4,5 milióna eur na rok musela Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpiť ku kráteniu podpory, aby vedela uspokojiť všetkých žiadateľov.



"Za potrebné považujeme poznamenať, že žiadatelia o čerpanie tejto podpory nemajú dopredu vyčíslenú výšku podpory, takže nevedia si presne vypočítať, aká suma im bude vyplatená, záleží to na počte prijatých žiadostí. Podpora na reštrukturalizáciu však nemôže vykryť 100 % všetkých vynaložených nákladov vinohradníka," zdôraznil agrorezort.



MPRV dodalo, že za normálnych podmienok nie je možné použiť na dofinancovanie štátnu pomoc bez odôvodnenej notifikácie. SR požiadala v októbri Európsku komisiu o umožnenie poskytnúť mimoriadnu štátnu pomoc práve na reštrukturalizáciu vinohradov vzhľadom na nepriaznivú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 a aj na zasadnutí Rady ministrov bude táto požiadavka SR zopakovaná. "O výsledku bude vinársky sektor, samozrejme, informovaný," dodalo agroministerstvo.



Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 13. novembra informoval, že požiadal ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽANO) o podporu na dofinancovanie opatrenia reštrukturalizácia vinohradov formou štátnej pomoci.



"Potrebujeme mať konkurencieschopné vinohrady – vysadené vhodnou odrodou a na vhodných miestach, aby sme vedeli produkovať vína najvyššej kvality s chráneným označením pôvodu. Nechceme tu len vyplakávať, že stále sa sem vozia iba lacné vína zo zahraničia. Sami sa snažíme investovať a vybudovať vinohrady, ktoré obstoja čo do výberu odrody aj do množstva produkcie a výsledok - hrozno na výrobu vína - bude vedieť konkurovať aj cenou," uviedla Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka ZVVS.