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Rezort pôdohospodárstva podporuje domácich výrobcov
MPRV potvrdilo, že spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, odkiaľ potravina pochádza, a na základe tejto informácie sa slobodne rozhodnúť pri nákupe.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vníma rastúci podiel dovážaného chleba a pekárenských výrobkov na slovenskom trhu a dlhodobo podporuje opatrenia, ktoré posilňujú postavenie domácich výrobcov aj informovanosť spotrebiteľov. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie v reakcii na piatkové (19. 6.) vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o požiadavke práva informovanej voľby pre spotrebiteľov.
MPRV potvrdilo, že spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, odkiaľ potravina pochádza, a na základe tejto informácie sa slobodne rozhodnúť pri nákupe. „Transparentné a zrozumiteľné označovanie pôvodu potravín považujeme za dôležitý nástroj podpory kvality, lokálnej produkcie aj dôvery spotrebiteľov,“ podčiarkol agrorezort.
Ministerstvo pôdohospodárstva preto eviduje požiadavky pekárskeho sektora a bude ich odborne vyhodnocovať aj v kontexte platnej európskej legislatívy, ktorá pravidlá označovania potravín významne ovplyvňuje. „Našou prioritou je podpora slovenských potravín a posilňovanie potravinovej sebestačnosti Slovenska,“ dodalo MPRV.
SZPCC 19. júna upozornil, že slovenskí spotrebitelia si čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia. Dovoz importovaného chleba na Slovensko podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat v roku 2025 vzrástol medziročne o viac ako pätinu. Pekári v tejto súvislosti požadujú právo informovanej voľby pre spotrebiteľov.
MPRV potvrdilo, že spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, odkiaľ potravina pochádza, a na základe tejto informácie sa slobodne rozhodnúť pri nákupe. „Transparentné a zrozumiteľné označovanie pôvodu potravín považujeme za dôležitý nástroj podpory kvality, lokálnej produkcie aj dôvery spotrebiteľov,“ podčiarkol agrorezort.
Ministerstvo pôdohospodárstva preto eviduje požiadavky pekárskeho sektora a bude ich odborne vyhodnocovať aj v kontexte platnej európskej legislatívy, ktorá pravidlá označovania potravín významne ovplyvňuje. „Našou prioritou je podpora slovenských potravín a posilňovanie potravinovej sebestačnosti Slovenska,“ dodalo MPRV.
SZPCC 19. júna upozornil, že slovenskí spotrebitelia si čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia. Dovoz importovaného chleba na Slovensko podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat v roku 2025 vzrástol medziročne o viac ako pätinu. Pekári v tejto súvislosti požadujú právo informovanej voľby pre spotrebiteľov.