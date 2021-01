Rezort pôdohospodárstva stiahol svoje výhrady k vyhláške o vlkovi

Bratislava 8. januára (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva stiahlo svoje výhrady k vyhláške o zaradení vlka dravého medzi chránené živočíchy. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstvo a rozvoja vidieka (MPRV) SR po štvrtkovom (7. 1.) online rozporovom konaní s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR.



"Po sedemhodinovej diskusii MPRV SR svoje výhrady ohľadom zaradenia vlka dravého medzi celoročne chránené živočíchy stiahlo, a to ako vyjadrenie porozumenia pre nezanedbateľnú časť verejnosti, ktorá túto otázku vníma veľmi citlivo," povedal štátny tajomník MPRV Martin Fecko (OĽANO), ktorý sa na rokovaní zúčastnil.



Podľa hovorkyne MPRV Anežky Šrojta Hrdej treba však zdôrazniť, že kvóta vlka stanoveného na odstrel v sezóne 2020/21 (50 kusov) je v plnom súlade nielen so stanoviskom EÚ, ale aj s reáliami Slovenska, pretože jeho populácia je u nás vďaka vyváženému manažmentu stabilizovaná a dlhodobo rastie.



Keďže otázka lovu vlka bola len jedným z mnohých rozporov vo vyhláške, MŽP SR ju musí podľa hovorkyne ešte dopracovať. Nedoriešených ostalo množstvo výhrad, ktorých odstránenie alebo neakceptovanie výrazne ovplyvní život vidieka. Pôdohospodári sú presvedčení, že oba rezorty majú mať spoločný cieľ, ktorým je zdravá a zdravé potraviny produkujúca krajina.



Upozornila, že extrémne stanoviská ani na jednej strane nemôžu takémuto cieľu poslúžiť, a preto musí byť hlavnou úlohou expertov oboch ministerstiev hľadať rozumnú mieru medzi využívaním prírodných zdrojov a ich ochranou. Keďže v prvý deň rokovania sa vyriešilo len 21 zásadných pripomienok, o kvalite vyhlášky rozhodnú nasledovné dni.



"Ak by nedošlo k potrebnej zhode, agrorezort nebude alibisticky vyčkávať na vážne dosahy, ktoré môžu z vidieka vyháňať tých, ktorí dodávajú na naše stoly vytúžené zdravé potraviny. Naopak, využije všetky možnosti, aby ľudí neľahkej, často zaznávanej, no životne dôležitej práce, účinne chránilo a trvalo podporovalo," dodal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO).



Šrojta Hrdá dodala, že k predmetnej vyhláške MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon z roku 2002 o ochrane prírody a krajiny vzniesol agrorezort 55 pripomienok, z toho 53 zásadných, a to v lehote pripomienkovania do 30. novembra 2020. Celkovo bolo predložených 301 pripomienok a z toho 189 zásadných.



Ministerstvo životného prostredia informovalo, že nekonanie ministerstva pôdohospodárstva bolo zákonnou prekážkou na vydanie vyhlášky o celoročnej ochrane vlka. Po osobnom rokovaní ministrov oboch rezortov došlo vo štvrtok k prvému rokovaniu o výhradách ministerstva pôdohospodárstva k vyhláške o celoročnej ochrane vlka. "Minister Mičovský akceptoval argumenty a rozpor agrorezortu stiahol. Ministerstvo životného prostredia odovzdá vyhlášku na ďalší legislatívny postup. Žiaľ, zdržanie, ktoré sa vytvorilo tým, že ministerstvo pôdohospodárstva blokovalo rokovanie o vyhláške, spôsobí, že vyhláška pravdepodobne nenadobudne platnosť skôr než 15. januára," informoval TASR envirorezort. Oceňuje, že minister pôdohospodárstva po návrate z nemocnice umožnil, aby sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie a vyzýva, aby ukončil zabíjanie chráneného vlka skôr než 15. januára.