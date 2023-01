VIDEO: Agrorezort takmer zdvojnásobil financie na modernizáciu

Bratislava 18. januára (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR navýšilo prostriedky na projektovú výzvu na obstaranie poľnohospodárskej techniky a stavieb zo 110 miliónov eur na 216,8 milióna eur. Agrorezort tak bude môcť podporiť viac poľnohospodárskych projektov, ktoré prispejú k technologickej modernizácii slovenského poľnohospodárstva, informoval v stredu na tlačovej konferencii dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



"Ide o výzvu č. 52, ktorá bola v minulom roku otvorená, a do ktorej sa prihlásilo takmer 2000 pôdohospodárov," priblížil Vlčan. Je podľa neho veľmi dôležité, že z podopatrenia 4.1. môžu poľnohospodári investovať do rozšírenia živočíšnej výroby aj do rozšírenia špeciálnej rastlinnej výroby, teda pestovania ovocia a zeleniny. V pôvodnej výzve mohli poľnohospodári svoje projekty s dôrazom na investície do živočíšnej výroby prihlasovať do 30. júna minulého roku.



Navýšenie prostriedkov v podopatrení 4.1 nespôsobí podľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) zdržanie pri vyplácaní projektových peňazí. "PPA vyhodnocuje prihlásené projekty priebežne, po aktuálnom navýšení alokácie začneme úspešným žiadateľom posielať rozhodnutia o schválení. Následne budeme podpisovať zmluvy počas prvého a druhého štvrťroka 2023 a posielanie peňazí predpokladáme od polovice roka 2023," ozrejmil generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



Na zjednodušenie a stransparentnenie nákupu poľnohospodárskej techniky pripravil agrorezort katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií, vďaka ktorému sa odbúralo zdĺhavé obstarávanie. Pre žiadateľov je k dispozícii takzvaná kalkulačka, ktorá je sprístupnená na webom sídle PPA a pomáha pri zostavovaní rozpočtu projektu.