Rezort pôdohospodárstva víta návrhy od hnutia Sme rodina

Bratislava 3. júna (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR víta návrhy pre agrosektor, ktoré dalo na verejnú diskusiu hnutie Sme rodina. Uviedol to pre TASR hovorca MPRV SR Vladimír Machalík v reakcii na opatrenia predstavené predsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavom Karahutom (Sme rodina).



"Ministerstvo víta tieto témy dané na verejnú diskusiu. Určite sa nimi budeme zaoberať, keď ministerstvo dostane o nich bližšie informácie. Určite budú o tom prebiehať aj rokovania," priblížil Machalík.



Štátna kafiléria je podľa Machalíka veľmi dôležitá téma pre slovenské poľnohospodárstvo, pretože Slovensko má momentálne len jednu kafilériu, ktorá je v súkromných rukách. "Európska legislatíva nám zároveň neumožňuje vyvážať do iných krajín uhynuté zvieratá, ktoré mali africký mor ošípaných (AMO) alebo takzvanú vtáčiu chrípku. To znamená, ak na juhovýchode Slovenska budeme mať napríklad väčší výskyt AMO, tak uhynuté zvieratá budeme musieť voziť do Žiliny. Je to určite teda téma, ktorá bude závislá aj od možností štátneho rozpočtu. MPRV sa bude určite týmito bodmi aj v spolupráci s pánom predsedom pôdohospodárskeho výboru zaoberať," informoval hovorca.



"Čo sa týka témy pôdnej polície, už v minulosti prebiehali školenia zo strany agrorezortu, ktorých sa zúčastňoval Slovenský pozemkový fond (SPF), Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), MPRV, či Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Tieto organizácie pomáhali zlepšovať orientáciu v problematike Policajnému zboru aj prokuratúre. Veríme, že sa preto nájde taký model spolupráce, v rámci ktorého by bolo možné zriadiť aj pôdnu políciu. Uvidíme, bude to závisieť od verejnej diskusie," dodal Machalík.



Karahuta na brífingu uviedol, že v agrorezorte by mala vzniknúť pôdna polícia, ako aj štátna kafiléria. Samosprávy by sa mali zapojiť do riešenia užívateľských vzťahov pri prijímaní žiadostí o dotácie na pôdu. Mali by sa tiež doriešiť otázky prednostných nájmov na pôdu v správe SPF. Návrhy hnutie Sme rodina predkladá podľa Karahutu na verejnú diskusiu a po prerokovaní v pôdohospodárskom výbore NR SR ich chce predložiť MPRV SR.