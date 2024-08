Agrorezort: Výsledok lesného hospodárstva klesol na 68,15 mil. eur

Bratislava 4. augusta (TASR) - Lesné hospodárstvo SR vlani vykázalo hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 68,15 milióna eur. V medziročnom porovnaní bol nižší o 27,25 milióna eur, najmä pre výrazný rast nákladov pri porovnateľnom speňažení surového dreva. Vyplýva to z tzv. zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za rok 2023. Poskytovatelia služieb v lesnom hospodárstve SR dosiahli podľa správy hospodársky výsledok 7,37 milióna eur a obhospodarovatelia lesa 60,78 milióna eur.



"Pretrváva rozdiel v dosiahnutom hospodárskom výsledku u štátnych a neštátnych obhospodarovateľov lesa. Horší hospodársky výsledok v štátnych lesných podnikoch je spôsobený najmä nákladmi vynaloženými na správu neodovzdaných lesov so zákazom ťažby dreva a verejnoprospešnými činnosťami (asi 6,4 milióna eur ročne)," spresnil v správe agrorezort.



Horšie hospodárenie je podľa MPRV spôsobené aj vylúčením z poskytovania náhrad za obmedzenie hospodárenia na lesných pozemkoch v dôsledku zákazov a obmedzujúcich podmienok ochrany prírody (asi 5,6 milióna eur ročne), vyššou odvedenou daňou z nehnuteľností (asi 4,6 milióna eur ročne), ako aj obmedzenými možnosťami čerpania podpory z verejných zdrojov a vyššími režijnými nákladmi v dôsledku zamestnávania všetkých odborných lesných hospodárov v pracovnoprávnom pomere.



"V neštátnych lesoch pôsobia odborní lesní hospodári zväčša na živnosť, čo znamená nižšiu cenu práce. Po zohľadnení uvedených aspektov by bol hospodársky výsledok štátnych a neštátnych obhospodarovateľov lesa porovnateľný," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.