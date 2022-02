Rezort pôdohospodárstva vznik organizácie o agrolestníctve víta

Zvolen 4. februára (TASR) – Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vznik Slovenskej agrolesníckej asociácie víta. Uvádza to v stanovisku, ktoré v piatok pre TASR poskytol odbor komunikácie ministerstva.



„Zavádzanie vyššieho využívania postupov obhospodarovania krajiny na princípe agrolesníckych systémov vnímame ako pozitívny prvok s potenciálom na adaptáciu krajiny na účinky klimatickej zmeny, ako aj zvyšovanie biodiverzity,“ pripomína.



Ako ďalej MPRV SR poznamenalo, je pripravené spolupracovať s asociáciou pri implementácii agrolesníckych postupov do právneho systému. „Aj na nastavovaní podporných mechanizmov s cieľom rozšírenia takýchto postupov hospodárenia,“ podotklo. „Vedomosti a skúsenosti zakladajúcich členov asociácie MPRV SR už využilo pri príprave návrhu Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Uvedení členovia asociácie boli členmi pracovnej skupiny pre Agrolesnícke systémy, vetrolamy a stromoradia a zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy,“ zdôraznilo s tým, že nastavenie podpory uvedených intervencií sa uskutočnilo s ich účasťou.



Na Slovensku vznikla prvá organizácia, ktorá združuje záujemcov o agrolesníctvo. O Slovenskej agrolesníckej asociácii (SAA) informoval predseda SAA Dávid Hančinský. „Spolupracovať by sme chceli s miestnymi samosprávami a byť partnermi pre ministerstvá,“ povedal. Hlavným cieľom SAA je tiež propagácia a podpora zakladania agrolesníckych systémov na Slovensku v spolupráci s farmármi, vedeckými a akademickými inštitúciami.