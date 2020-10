Rezort pôdohospodárstva: Mlieko je nad rámec školského stravovania

Bratislava 1. októbra (TASR) - Školské mlieko nie je programom, ktorý by bol súčasťou bežného školského stravovania. Ide o program na podporu zdravých stravovacích návykov detí vykonávaný nad rámec školského stravovania. Informoval o tom Daniel Hrežík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia Stanislava Voskára, prezidenta Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ).



Voskár 29. septembra uviedol, že väčšina slovenských žiakov a študentov zostáva v dôsledku zmeneného nariadenia vlády bez mliečnych výrobkov. Do každoročne prijímaného nariadenia vlády sa podľa neho v tomto roku dostala veta, ktorá dodávky mliečnych produktov pre školy mimoriadne skomplikovala.



Podľa Hrežíka program poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov - "školský program" je spoločným programom Slovenskej republiky a Európskej únie, vykonávaný na materských školách, základných školách a na školách pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.



Právny poriadok EÚ podľa Hrežíkových informácií umožňuje dodávať uvedené výrobky aj prostredníctvom zariadení školského stravovania, a táto možnosť nebola novým nariadením vlády nijakým spôsobom obmedzená. Školské výrobky možno teda deťom a žiakom i naďalej distribuovať popri vydávaní riadnych školských jedál, respektíve obedov alebo iných jedál poskytovaných zariadeniami školského stravovania. Pravidlá distribúcie školských výrobkov prostredníctvom zariadení školského stravovania sa vnútroštátnym predpisom nemenili.



Hrežík upozornil, že MPRV SR na toto náhle odmietanie zariadení školského stravovania zapájať sa v mene svojich škôl do školského programu reagovalo už 11. septembra zverejnením oznámenia týkajúceho sa školského programu, v ktorom apeluje na školy, a 18. septembra zverejnením usmernenia v danej veci na webe www.mpsr.sk.



"V uvedených dokumentoch možno nájsť podrobnejšie vysvetlenie danej problematiky, vrátane informácie, že školy majú možnosť školský program vykonávať viacerými spôsobmi, a to dokonca aj mimo zariadení školského stravovania, pokiaľ je to pre ne prijateľnejší spôsob," dodal Hrežík.