Rezort podporil 28 projektov na vybudovanie cykloprístreškov pre školy

Bratislava 9. jún (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR podporilo 28 projektov za takmer 750.000 eur. Vyhodnotilo cyklovýzvu určenú na vybudovanie krytých prístreškov pre bicykle v areáloch škôl. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy Ivan Rudolf. Dodal, že školy a ich zriaďovatelia celkovo predložili 184 projektov, z nich 165 splnilo formálne náležitosti.



"Naším dlhodobým cieľom je podporovať rozvoj cyklodopravy. Aj preto ma teší veľký záujem samospráv, ale aj samotných škôl, budovať podmienky na to, aby žiaci mohli do školy jazdiť na bicykli. Cyklodoprava je ekologická, chceme ju rozvíjať tak, aby bola alternatívou napríklad osobnej dopravy," uviedol minister dopravy Andrej Doležal.



Rezort priblížil, že o dotáciu mohli žiadať základné a stredné školy, základné umelecké školy alebo ich zriaďovatelia, teda obce a vyššie územné celky. Neúspešní žiadatelia sa podľa slov ministerstva môžu uchádzať o dotáciu aj z Plánu obnovy a odolnosti SR. "Projekt cykloprístrešku v rámci školy však musí byť zaradený pod hlavný projekt, ktorým bude vybudovanie cyklistickej komunikácie v danom meste alebo obci," vysvetlilo ministerstvo.



MDV pripomenulo, že v apríli vyhlásilo prvú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR za 36,5 milióna eur, ktorá je určená na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. O dotácie môžu žiadať mestá, obce, vyššie územné celky či rozpočtové organizácie zriadené samosprávami. "Maximálna ani minimálna výška príspevku na jeden projekt nie je stanovená, oprávnené náklady na jeden kilometer cyklotrasy však nemôžu presiahnuť 500-tisíc eur," dodal rezort. Žiadosti možno posielať do 15. augusta 2022.