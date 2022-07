Rezort: Poľnohospodári a potravinári už môžu hlásiť skladové zásoby

Bratislava 21. júla (TASR) – Poľnohospodári a potravinári už môžu Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nahlasovať skladové zásoby základných komodít. Informoval o tom odbor komunikácie MPRV.



V Zbierke zákonov vyšla vyhláška k novele zákona o potravinách, ktorá určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritickú hodnotu ich skladových zásob nevyhnutných na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu. Poľnohospodári a potravinári už môžu skladové zásoby určených komodít hlásiť cez formuláre zverejnené na internetovej stránke MPRV SR. Spracovávaním zozbieraných informácií je poverené Národné poľnohospodárske a potravinárske centra (NPPC).



"Mechanizmus na zber dát o množstvách komodít sme zaviedli, aby sme boli lepšie informovaní o tom, koľko obilia na Slovensku máme. V žiadnom prípade to neznamená, že ministerstvo bude schvaľovať či neschvaľovať predaj pšenice a ďalších komodít do zahraničia. Dáta zbierame dvakrát ročne, v prípade vyhlásenia mimoriadneho, výnimočného, či núdzového stavu raz mesačne," vysvetlil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Na základe vyplnených formulárov bude agrorezort vedieť, aké množstvá základných obilnín a olejnín sa v skladoch na Slovensku nachádza. Taktiež bude mať informáciu o množstve vyvážaných komodít nad 400 ton mesačne, ak je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový alebo výnimočný stav.



V prípade, že by prišlo k situácii vedúcej k potenciálnemu ohrozeniu potravinovej bezpečnosti, agrorezort bude môcť na základe zozbieraných dát podniknúť ďalšie kroky, napríklad iniciovať výkup komodít pre Správu štátnych hmotných rezerv SR.



MPRV dodalo, že zoznam základných obilnín a olejnín a kritickú hodnotu ich skladových zásob na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu definovala pracovná skupina na základe priemernej spotreby obyvateľov Slovenska. Kritická hodnota skladových zásob, napríklad potravinárskej pšenice je 411.000 ton.