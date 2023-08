Rezort pomôže s energiami podľa programového vyhlásenia vlády

Bratislava 1. augusta (TASR) - Rezort hospodárstva bude pri pomoci s vysokými cenami energií na rok 2024 postupovať v zmysle programového vyhlásenia vlády. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík v súvislosti s minulotýždňovými informáciami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o výraznom náraste cien elektriny a plynu v budúcom roku, ak vláda neprijme mimoriadne opatrenia.



"Ministerstvo hospodárstva SR berie na vedomie najnovšiu analýzu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví týkajúcu sa možného nárastu cien energií v budúcom roku. Pokiaľ ide o pomoc štátu v súvislosti s vysokými cenami energií v roku 2024, v predmetnej otázke bude MH SR postupovať a prehodnocovať tento systém pomoci v zmysle vládou SR schváleného Programového vyhlásenia vlády SR, a to s cieľom zvýšiť adresnosť takéhoto systému a motiváciu efektívne hospodáriť s energiami. Ďalšie podrobnosti sú nateraz predčasnou otázkou," spresnila.



Hovorca ÚRSO Radoslav Igaz v piatok (28. 7.) informoval, že pri absencii mimoriadnych opatrení vlády SR by koncové ceny elektriny pre domácnosti na rok 2024 mohli oproti dnes platným cenám vzrásť v priemere o 81 % a v prípade plynu až o 110 %.