Rezort práce: Aj počas prázdnin je potrebné chrániť deti pred násilím

Bratislava 7. augusta (TASR) - Aj počas letných prázdnin je potrebné vytvárať také podmienky pre deti, aby sa cítili bezpečne. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch vypracovalo princípy preventívnych opatrení, ako v rámci organizácie, klubov či mimoškolských aktivít chrániť deti pred násilím v inštitúciách a organizáciách pracujúcich s deťmi. Upozornila na to hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Kristína Korenková.



Cieľom opatrení, nazývaných aj safeguarding, je vytvárať a udržiavať bezpečné prostredie a kultúru v priestoroch, kde deti trávia čas. "Safeguarding pomocou jednotlivých opatrení pomáha vytvoriť také prostredie, aby sa zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s deťmi, posilnila ich kompetencia chrániť deti a dokázali identifikovať a nahlasovať násilie páchané na deťoch," priblížil rezort práce.



Jednotlivé organizácie by mali podľa ministerstva zabezpečiť, aby ich zamestnanci a iní zástupcovia neubližovali deťom, ktoré sú im zverené do starostlivosti, nezneužívali ich, alebo ich inak neohrozovali. Niektoré organizácie vypracovali svoje vlastné princípy tzv. safeguardingu.



Národné koordinačné stredisko vypracovalo materiál ako návod či pomôcku pri vytváraní bezpečného prostredia pre deti pre organizácie, ktoré so safeguardingom ešte len začínajú. Materiál obsahuje kódex správania sa či katalóg opatrení s detailnými popismi konkrétnych krokov, ktoré treba podniknúť v prípade podozrenia alebo obáv z násilia na deťoch. Ide o identifikáciu, nahlasovanie a následnú reakciu.



V materiáli sa odporúča napríklad diskutovať s deťmi o tom, čo im navodzuje pocit bezpečia a kedy sa naopak bezpečne necítia. Je dobré tiež nainštalovať monitorovacie zariadenia, napríklad videokamery, vo verejných priestoroch, na ktoré je ťažké dozerať.



"Starostlivé a profesionálne vzťahy sa môžu zvrhnúť na nevhodné a škodlivé vzťahy skrz porušovanie hraníc, ktoré zvyšuje intimitu vzťahu. Porušovanie hraníc môže byť výsledkom niečieho zámerného nerešpektovania inštitucionálnych pravidiel zameraných na ochranu detí," uvádza sa v materiáli. Ako príklad narušenia fyzických hraníc uvádza Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch sedenie na kolenách dospelého, ak je dieťa staršie ako päť rokov či neprimerané alebo zdĺhavé objímanie.