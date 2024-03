Rezort práce chce meniť preukazy ZŤP za európske najneskôr od 2026

Bratislava 21. marca (TASR) - Slovenská republika zavedie Európsky preukaz zdravotného postihnutia aj európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. Vydávať ich chce začať najneskôr od roku 2026. Výmena národných preukazov zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) aj parkovacích preukazov ZŤP za tie európske bude bezplatná. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informoval štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš.



"Prínosom nových európskych preukazov bude predovšetkým podpora mobility a dostupnosti služieb. V praxi to teda znamená, že držitelia tohto preukazu vydaného v ktorejkoľvek členskej krajine budú môcť využívať všetky výhody a zvýhodnenia, ktoré ktorákoľvek členská krajina EÚ priznáva osobám so zdravotným znevýhodnením," vysvetlil Ondruš.



S európskym preukazom ZŤP budú môcť jeho držitelia podľa Ondruša využívať všetky zvýhodnenia, ktoré členská krajina EÚ zdravotne znevýhodneným ľuďom ponúka. Môže ísť napríklad o voľné či prednostné vstupy, znížené vstupné či prístup k pomôckam na mobilitu, ako sú napríklad špeciálne výťahy pre ZŤP.



Európske preukazy by podľa Ondruša mohli byť dostupné nielen vo forme kartičky, ale aj v digitálnej podobe. "Významná možnosť, ktorú na Slovensku chceme využiť, je vydávať tieto dva preukazy aj v digitálnej podobe," priblížil Ondruš s tým, že ako by to malo vyzerať ešte budú konzultovať s Európskou komisiou. K európskym preukazom bude zriadená aj osobitná webová stránka, slovenská aj európska.



Výmena preukazu ZŤP za ten európsky bude dobrovoľná, v platnosti ostanú naďalej aj národné. Ondruš však ubezpečil, že výmena súčasných preukazov ZŤP a parkovacích preukazov pre ZŤP za tie európske nebude predstavovať pre ich držiteľov žiadne náklady ani administratívu navyše.



Európske preukazy ZŤP aj európske parkovacie preukazy pre ZŤP bude ministerstvo práce vydávať bezplatne. Náklady na výrobu európskych preukazov rezort odhadol na približne 300.000 eur, financovať ich budú zo štátneho rozpočtu.