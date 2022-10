Rezort práce chce zjednodušiť schému na podporu sociálnych podnikov

Banská Bystrica/Bratislava 14. októbra (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR odmieta, že by bol projekt investičnej pomoci pre sociálne podniky ukončený predčasne. Rezort však priznáva, že projekt bol príliš komplikovaný a v ďalšom rozpočtovom období Európskej únie chce pripraviť jednoduchšiu schému. Pre TASR to v reakcii na vyjadrenia Aliancie pre sociálnu ekonomiku (ASES) na Slovensku uviedol tlačový odbor MPSVR.



Rezort práce sa voči tvrdeniam aliancie ohradil s tým, že projekt bol realizovaný presne tak, ako bol naplánovaný bývalým vedením rezortu, v ktorom ako štátny tajomník pôsobil aj súčasný predseda ASES Braňo Ondruš. "Keďže podporované obdobie má byť 18 mesiacov a rozpočtové obdobie končí koncom roka 2023, apríl bol posledná možnosť, kedy ešte bolo možné podpísať dohodu. To znamená, že projekt nebol žiadnym spôsobom krátený," uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Ministerstvo skonštatovalo, že pre nutnosť spolupráce s bankou a prepojením návratnej a nenávratnej časti pomoci sa ukázalo, že projekt je nastavený príliš komplikovane. Pre podporu sociálnych podnikov chce preto v budúcnosti pripraviť zjednodušenú schému.



ASES po celoslovenskom zhromaždení sociálnych podnikov, ktoré sa vo štvrtok (13. 10.) konalo v Banskej Bystrici, upozornila na to, že sociálne podniky prišli o možnosť čerpať vyše 38 miliónov eur z európskych zdrojov. Podľa predsedu ASES Braňa Ondruša ministerstvo v minulosti žiadali o predĺženie projektu, ten mal byť však ukončený s čerpaním vo výške 20 % plánovanej alokácie. Zo 49-miliónového rozpočtu sa podľa aliancie podarilo vyčerpať len 10,14 milióna eur.



MPSVR priblížilo, že podpora registrovaných sociálnych podnikov je realizovaná dvoma formami, a to podporou integračných podnikov a investičnou pomocou pre sociálne podniky. "V rámci prvej formy je rozpočet na poskytovanie príspevkov 47.424.269 eur, pričom čerpanie ku 30. septembru 2022 predstavuje 32.068.884,29 eura. V rámci druhej formy je celková suma zazmluvnených prostriedkov 10.153.682,32 eura a aktuálne čerpanie predstavuje 2.076.031 eur," dodal rezort práce s tým, že prijímanie žiadostí na investičnú pomoc bolo ukončené v apríli, pričom realizácia projektu pokračuje do novembra 2023.