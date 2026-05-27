Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
< sekcia Ekonomika

Rezort práce chce navýšiť peniaze na príspevky pre jednorodičov

.
Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Do programu sa zatiaľ zapojilo takmer 6000 jednorodičov.

Autor TASR
Bratislava/Haniska 27. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na navýšení objemu peňazí na motivačné príspevky pre jednorodičov. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska to uviedol šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD). Do programu sa podľa jeho slov zatiaľ zapojilo takmer 6000 jednorodičov.

Minister zdôraznil, že gro projektu spočíva v poradenstve. V 46 poradniach komplexnej pomoci je jednorodičom k dispozícii sociálny pracovník, ekonóm, právnik, psychológ, sprievodca osobnou skúsenosťou a manažér prípadu. O motivačný príspevok môže účastník požiadať v treťom mesiaci účasti v ročnom programe a bude ho dostávať desať mesiacov. Jednorodič s jedným dieťaťom dostane 100 eur, s dvomi deťmi 150 eur a s tromi a viac deťmi 200 eur mesačne.

Projekt pomoci jednorodičom, samoživiteľom či osamelým rodičom funguje od februára. Ide o dvojročný pilotný projekt, ktorý bude celý financovaný z eurofondov.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4

ONLINE MS 2026: Siedmy zápas SR: Švédsko - Slovensko

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

Prieskum: Po voľbách v Maďarsku väčšina čaká zhoršenie vzťahov so SR