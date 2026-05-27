Rezort práce chce navýšiť peniaze na príspevky pre jednorodičov
Do programu sa zatiaľ zapojilo takmer 6000 jednorodičov.
Autor TASR
Bratislava/Haniska 27. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na navýšení objemu peňazí na motivačné príspevky pre jednorodičov. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska to uviedol šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD). Do programu sa podľa jeho slov zatiaľ zapojilo takmer 6000 jednorodičov.
Minister zdôraznil, že gro projektu spočíva v poradenstve. V 46 poradniach komplexnej pomoci je jednorodičom k dispozícii sociálny pracovník, ekonóm, právnik, psychológ, sprievodca osobnou skúsenosťou a manažér prípadu. O motivačný príspevok môže účastník požiadať v treťom mesiaci účasti v ročnom programe a bude ho dostávať desať mesiacov. Jednorodič s jedným dieťaťom dostane 100 eur, s dvomi deťmi 150 eur a s tromi a viac deťmi 200 eur mesačne.
Projekt pomoci jednorodičom, samoživiteľom či osamelým rodičom funguje od februára. Ide o dvojročný pilotný projekt, ktorý bude celý financovaný z eurofondov.
